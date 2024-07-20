SON DAKİKA: Emekli zammında kök aylık krizi! SGK Uzmanı tek tek anlattı: "Herkesin tek emekli aylığı alma riski var"

Son dakika: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yatacak zamlı maaşlarındaydı. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 zam yapıldı. Mevcut zam oranıyla kök maaşı düşük olanlarsa sıfır zamla karşı karşıya kaldı. Hükümetin harekete geçmesiyle en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'sa kök maaşlara bir düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"OCAK DÖNEMİNDE KELEBEK ETKİSİ YARATABİLİR"

TGRT Haber'e konuşan Yılmaz, "Bununla alakalı yasa koyucu da bir toplantı yapıp geçtiğimiz günlerde yasa teklifi şeklinde buradaki 10.000 liralık kısmı 12.500 liraya yükseltmek amacıyla meclis süreci başlamış oldu. Eğer buradaki kök aylıkla ilgili özel bir çalışma yapılmadığı takdirde bizim bir sonraki dönemimiz olan Ocak 2025 döneminde tabiri caizse kelebek etkisi veya bununla alakalı tekrarlanan süreçte aynı senaryo yeniden gündeme gelebilir. " dedi.

HERKESİN TEK MAAŞ ALMA RİSKİ

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Yani sürekli kök aylıklara müdahale edilmeyip de taban aylık dediğimiz 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılmasıyla alakalı bu süreç için risk var. Bütün emeklilerimiz belli bir noktada maaşlarının birleşme ve herkesin tek emekli aylığı alma riskine ulaşması söz konusu olabilir.

"KÖK MAAŞ SORUNU ÇÖZÜLMEZSE BAZI SIKINTILAR OLABİLİR"

Burada siz eğer 3.600 günden de emekli olsanız veya Bağ-Kur'lu olup da 9.000 günden de emekli olsanız asgari ücret üzerinden sürekli prim ödüyorsanız, dolayısıyla buradaki taban aylığa talim etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden ivedilikle çok aylık sorunun çözülmesi lazım. Kök aylık sorunu çözülmediği takdirde toplum içerisinde özellikle emeklilerimiz içerisinde en alttaki dar gelirli emeklerimizle ilgili bazı sıkıntılar olabilir diye söyleyebiliriz."

EYT'LİLERE PRİM DESTEĞİNİN KALDIRILMASI

Vergi düzenlemeleriyle ilgili yeni teklifte çalışma hayatına ilişkin iki önemli madde var. Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2'den 2,25'e çıkarılacak. EYT'liler için ödenen 5 puanlık prim desteği uygulaması da kaldırılacak. Yılmaz bu konuya ilişkin olarak da şu düşüncelerini aktardı:

"EYT üzerinden toplamda 4.800.000 kişi emekliliği planlanıyordu. Bunun yaklaşık 2 buçuk milyon emekli oldu ve arkada her geçen ay itibariyle bunlar peyderpey emekli oluyor. Bununla alakalı eğer % 5'lik teşvik kalktığı takdirde işverene ekstra bir yük getirecek. Emekli olup da çalışmaya devam edenlerin oranlarına bakıldığı zaman da bu da %60 oranında olduğunu da ekstra bir parantez olarak belirtmek isterim."