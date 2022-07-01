Son dakika: Emekliler bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyeleri yarın ödenmeye başlıyor

Milyonlarca emekli Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesini bekliyordu. Bu yıl Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerini çeken emekliler Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Beklenen haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi.

KİME, NE ZAMAN ÖDENECEK?

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,

tarihinde ödenecek.

