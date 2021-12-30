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Son dakika: Emekliler dikkat! Bankalar harekete geçti... Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

30.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok banka promosyon yarışına girdi. Hem kamu hem de özel bankalar yeni emeklilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Her emeklinin alabileceği promosyon miktarı maaşa göre değişiyor. 2500 TL’ye kadar çıkan promosyon miktarı en az ise 625 TL olarak belirlendi. Bu yılın son kampanyalarında emeklilere 2 bin 500 liraya varan promosyon imkanı da bulunuyor. Peki emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka promosyon miktarları…

Son dakika: Emekliler dikkat! Bankalar harekete geçti... Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonu için rekabet kızıştı. Bankalar emeklilere çeşitli banka promosyonu fırsatı sunuyor.Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartıyla yüksek ödeme veriyor. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara en az 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise en az 750 lira promosyon ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

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Yılın son kampanyalarında emeklilere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için imkanlar şöyle:

AKBANK: Yıl sonuna kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850,1.000 lira ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatına ilave 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300,1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de herbir arkadaşı için 250 lira veriyor.

HALKBANK: Maaşa göre 500,625, 750 lira ödüyor. •

ICBC: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750,1.875,2.000 lira ödüyor.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750,875,1.000 lira veriyor. Kredi kartı yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market ahşverişine 20 lira puan hediye ediyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.450, 1.850, 2.200 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.250,1.500, 1.750 lira veriyor.

TEB: Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre
1.200, 1.500, 1.800 lira ödüyor.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 hra ödeme yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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