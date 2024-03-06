SON DAKİKA: Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti

Son dakika haberi... Yerel seçimlere sayılı günler kala emeklinin çifte zam beklentisi de arttı. Emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi. Akbaşoğlu, emekli aylıklarına iyileştirmede seçim sonrasını işaret etti, Meclis'in Nisan ayında çalışmalara başlayacağını anımsattı.

Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Emeklilerin alım gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla birlikte hepsini daha iyi bir noktaya taşımak noktasında irademiz tam" dedi.

Akbaşoğlu, “Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili de daha iyileştirici daha alım gücünü artırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyu ile paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi de gerçekleştireceğiz “ diye konuştu.

SGK UZMANI DA MECLİS DETAYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Emeklilerin maaşlarına ve bayram ikramiyelerine zam beklentilerine ilişkin Mynet'e değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz da şunları kaydetmişti:

"Emeklilerimiz enflasyon oranında zam alıyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan; emeklinin dar gelirlinin enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin demeçlerde bulunuyorlar. Yasa koyucu geçtiğimiz dönemlerde de enflasyonun üzerinde refah payı eklentisiyle verildiğini gözlemleyebiliyoruz.

2 bin TL'lik emekli ikramiyesinin yüzde 50'lik artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emekli ikramiyesinin artışı veya 10 bin TL'lik taban aylığının yükseltilmesi, seyyanen zamla alakalı emeklilerimiz içerisinde beklenti vardı. Bu beklentiyi takvim çerçevesi içerisinde Meclis gündemine alırsak zam yapılıp yapılamayacağını söylememiz mümkün. Ne demek bu?

Bayram ikramiyesi yüzde 50 zamla Meclis'ten geçti. 8.Yargı Paketi'nde geçmeyen maddeler var ama sosyal güvenlik hukukuyla ilgili maddeler geçti. Nisana kadar Meclis tatilde olduğundan kaynaklı zam olasılığının düşük ihtimal görüyorum. İkramiyeler geçmiş dönemlerde hep bayramdan bir hafta öncesinde veriliyordu. 10 Nisan itibariyle de Ramazan Bayramı olacağı için bir hafta öncesi nisan ayının başına denk geliyor. Meclis sürecinden sayın Cumhurbaşkanı imzalayacak devamında Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek, orada zaman kıstası çok dar. Eğer yasa koyucu böyle bir sinyal verirse sonradan da ek ödeme şeklinde verilebilir, geçmiş dönemlerde yapılırdı. İkramiye konusunda Kurban Bayramı'nda artırma ihtimali olabilir."







