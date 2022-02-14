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Son dakika: Emeklilere SGK'dan güzel haber: Tamamen ücretsiz oldu...

14.02.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavilerini de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına aldı. Karar ile kaplıcaların emekli ve dar gelirli vatandaşlar için ücretsiz olduğunu duyurdu. Tüm ödemeler SGK tarafından karşılanacak. Böylece sağlık ile ilgili pek çok hizmete para ödemeden ulaşan vatandaşlar kaplıca tedavilerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Kaplıca tedavisinin yanı sıra yol, refakatçi ve gündelik masrafları da SGK tarafından karşılanacak.

Son dakika: Emeklilere SGK'dan güzel haber: Tamamen ücretsiz oldu...

Son dakika: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçtiğimiz günlerde milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensuplarını ilgilendiren bir haberi paylaştı. Buna göre SGK kaplıca tedavilerini de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına aldı. Böylece emekli, dar gelirli ve hastaların kaplıca parasını devlet ödüyor.

SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisinin yanı sıra yol, refakatçi ve gündelik masraflarını da karşılıyor. Gündelik ücret olarak bu yıl için il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 23 lira, şehirlerarası sevklerde ise 46 lira verilirken, kaplıcaya gidilebilmesi için yol parası desteği de sağlanıyor. Biletlerin SGK’ya ibrazı gerekiyor.

SAĞLIK RAPORU GEREKİYOR

Kaplıca tedavileri için resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastadan yeniden sağlık kurulu raporu alınması isteniyor.

30 SEANS SINIRI VAR

30 seans sınırı olmayan tanılar genellikle fizik tedavinin sürekli olarak devam etmesi gereken ve ağır olarak nitelendirilebilecek hastalıklar. Örneğin parkinson, myokard enfartüsü, kronik pulmoner yetmezlik gibi hastalıklarda SGK'nın karşıladığı fizik tedavi sayısı 30'un üzerinde olabiliyor. Sigortalıların konuyla ilgili sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamaları gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi halinde yeniden rapor alınması gerekmektedir. Tedaviye başlanıldıktan sonra ara verilmesi ve bu aranın 5 işgününden fazla olması halinde SGK masrafların karşılanması için yeniden rapor düzenlenmesini şart koşuyor.

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SGK KAPLICA TEDAVİSİNDEN NASIL YARARLANILIR?

SGK Emeklilere Kaplıca Tedavisinden Nasıl Yararlanılır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli vatandaşlarımıza kaplıca tedavisi desteği sunuyor. Bu destekten yararlanabilmek için bazı gereklilikleri yerine getirmek gerekiyor.

YARARLANMAK İÇİN ARANAN KOŞULLAR

  • Sağlık kurulu raporu olmalı.
  • Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde, kaplıca tesisine müracaat edilmeli.
  • Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.
  • Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer esas alınıyor.
  • Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.
  • SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapıyor.
  • Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bunun dışındakiler ödeme kapsamına alınmıyor.
  • SGK’nın masraflarını ödeyeceği kaplıca tesislerinin listesine, ‘kaplica.sgk.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.

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HANGİ HASTALIKLARDA DOKTOR KONTROLÜ ALTINDA ÖNERİLİYOR?

  • Romatizmal hastalıklar.
  • Kas ve eklem ağrıları, iskelet sistemi rahatsızlıkları, omurga ile ilgili şikayetler, boyun, ense, sırt, kalça, bel, diz, omuz ve kol ağrıları.
  • Nörolojik ve travmatik hastalıklar.
  • Böbrek ve idrar yolu hastalıkları.
  • Solunum sistemi hastalıkları.
  • Mide ve bağırsak hastalıkları.
  • Spor sakatlıkları.
  • Cilt hastalıkları.

311 TESİSİN BAKANLIKTAN İZNİ VAR

Termal kaynak zenginliği açısından Avrupa’da birinci, dünyada ise 7’nci ülke özelliğine sahip olan Türkiye’de 1100 termal kaynağı, 311 ruhsatlı kaplıca tesisi ve 500 termal su imkanı bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edenlerin ücretini devlet karşılıyor.
Bakanlığın işletme izni verdiği 311 tesisin bulunduğu iller şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat.

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