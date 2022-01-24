Son dakika... Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

Son dakika... Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zamları açıklandı. Memur ve emekli maaşına yüzde 2,5 fark eklendi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira olacak şekilde yükseltildi.

Buna göre Çalışma Bakanlığı tarafından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan milyonlarca vatandaşın 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesine dair açıklama geldi.

EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"A- Aylıklarını her ay alanlara, Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara, 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir."

