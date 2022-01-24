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Son dakika... Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

24.01.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Maaş farkı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu’nda, memur ve emeklilerin maaşları ile ilgili teklif kabul edildi. SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkının ve memur maaş farkının ödeneceği gün araştırılıyor. “Emekli maaş farkı yattı mı? Maaş farkı ne zaman ödenecek?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Çalışma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Son dakika... Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu

Son dakika... Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zamları açıklandı. Memur ve emekli maaşına yüzde 2,5 fark eklendi. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira olacak şekilde yükseltildi.

Buna göre Çalışma Bakanlığı tarafından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan milyonlarca vatandaşın 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesine dair açıklama geldi.

EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"A- Aylıklarını her ay alanlara, Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara, 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir."

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emekli maaşı
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