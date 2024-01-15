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SON DAKİKA: Emekliye ek zamda gözler Kabine'de! Refah payında 4,05 puanlık hesap... Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

15.01.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika: En düşük emekli maaşı 2024 yılı için belli oluyor. Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı yüzde 37,57, Emekli Sandığı için yüzde 49,25 olmuştu. Emekliye ek zam düzenlemesi için gözler bir kez daha Ankara’da. Zam farkı için Kabine Toplantısı’nda atılacak adım milyonların Ocak-Temmuz arasındaki yeni aylığını belirleyecek. Önümüzdeki 2 gün ise kritik. İşte SSK (4A, 4B, 4C), Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve emekliye refah payı son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Emekliye ek zamda gözler Kabine'de! Refah payında 4,05 puanlık hesap... Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: 4A SSK 4B Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 37,57 olmuştu. Memur emeklisi ise yüzde 49,25’lik zamma hak kazanmıştı. 2024 emekli zammı sonrası yeni emekli maaş tablosu 7500 TL üzerinde alan vatandaşlar için netleşti. Rakamlar e-Devlet’e de yansıdı. Ancak memur ve işçi emeklisi arasında oluşan 11,68 puanlık fark en düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi emekliye refah payı için beklentiye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli zammı için yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na alternatifli bir çalışma talimatı vermişti. O çalışmalar da sona gelindi. Emekli zammı Kabine Toplantısı sonrası netleşecek. Peki "Zamlı emekli maaşları ne zaman hangi tarihte yatacak?" İşte emekli maaşı zammı ile ilgili tüm detaylar…

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EMEKLİ ZAMMINA KABİNE TOPLANTISINDA NOKTA KONULACAK

Şu an 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için farklı senaryoların yer aldığı çalışmanın detayları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre çalışmada Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur’lular lehine ortaya çıkacak fark dikkate alındı. Kabine Toplantısı’nın Salı ya da Çarşamba günü toplanması ve çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Refah payı, seyyanen zam ve emekli kök maaş düzenlemesi alternatifleri ile 11-12 bin TL arasında olması beklenen 2024 emekli taban maaşı rakamının Kabine Toplantısı’nda kesinleşerek, akabinde Meclis’e iletilmesi bekleniyor.

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Habertürk'ten AHmet Kıvanç'ın aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın belirttiği gibi ocak ve temmuz aylarındaki farklar dikkate alınarak yıllık bazda dengeleme sağlanabilmesi için matematiksel hesaplama yapmak mümkün bulunuyor. Buna göre, Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonu dikkate alınırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammının yüzde 41.62’ye tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.05 puanlık ilave yapmak gerekecek.

Hükümet yuvarlak hesap yaparak temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine ortaya çıkacak farkı 5 puan olarak kabul ederse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zam yüzde 42’ye tamamlanır. Bu durumda mevcut yüzde 37.57’lik zamma 4.43 puan ilave edilmesi gerekecek.

Ocak Temmuz farkını dengelemek için yüzde 42 dolayında zam gerekmekle birlikte, bu oranın altında veya üstünde zam oranı belirlenmesi ihtimal dahilinde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’E GELİYOR

Öte yandan çalışma hayatına ilişkin yeni yasa teklifi bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak SSK emekli maaşı ödemeleri için sadece 2 günlük süre kaldı. En düşük emekli maaşı için yasa bu hafta çıkarılsa bile milyonlarca kişinin fark ödemesi Şubat ayına sarkacak. Belirlenecek takvimin duyurulması ile yeni zamlı emekli maaşları hesaplara geçecek.


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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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