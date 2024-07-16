FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu ama... Emekli zammında kök maaş krizi! Sadece 27 TL zam alan var!

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu ama... Emekli zammında kök maaş krizi! Sadece 27 TL zam alan var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonların beklediği düzenlemede sona gelindi, en düşük emekli maaşında yeni rakam belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verileri sonrası oluşan yüzde 24.73'lük zamla 'sıfır zam' tehlikesiyle karşı karşıya kalan emekliler için düğmeye basılmıştı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklandı ama Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş kök maaşı düşük olanları bekleyen zam oranını hesapladı.

SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu ama... Emekli zammında kök maaş krizi! Sadece 27 TL zam alan var!

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon verileri sonrası SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73, memur emeklileri ise yüzde 19.31'lik zam aldı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. En düşük maaşta 2 bin 500 TL'lik fark oluşurken emekli zammında kök maaş krizi yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kök maaşı 10 bin TL olan emeklileri 27 TL zam beklediğini duyurdu.

iStock-1351474621

"SATIR ARALARINDA ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR"

Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan en düşük emekli zammı düzenlemesi ve vergi paketine dair TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "Satır aralarında çok önemli düzenlemeler var.İlk detay olarak; Kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz bir prim yüzde 2 oranında uygulanıyordu. İşverenlerin bu primi yüzde 2,25'e yükseltiliyor. Yani bu kanun teklifi ile yüzde 0.25 oranında ilave prim ödenmesi söz konusu. Bu anlamda işverenlerin işsizlik sigortası primi dahil hala ödemekte olduğu bütün primler yüzde 37,50 iken bu kanun teklifinin yasalaşması ile yüzde 37,75 olacak." dedi.

iStock-1189272922

"EYT'LİLERİN 5 PUANLIK TEŞVİKİ KALDIRILACAK"

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"İkinci detay olarak; Mart ayında EYT yasası yürürlüğe girdi. EYT yasasında işverenlerin baskısıyla EYT'liler için yüzde 5 teşvik istendi. Şimdi bu teşvik de kaldırılıyor. SGK kapsamında emekli olup hala çalışan EYT'lilerin 5 puanlık teşviki kaldırılacak. Emeklilerin durumunu değerlendirecek olursak endişelerimiz hala var. SGK sisteminin değişmesi söz konusu. Sosyal güvenlik sisteminden sosyal yardım sistemine bir dönüşüm söz konusu. 3 milyon 700 bin kişi en düşük emekli maaşı zammından yararlanacak. 3 milyon 700 bin kişiye hazineden destek verilecek.

iStock-1414584372

KÖK MAAŞ ÇIKMAZI

2019 yılına kadar kök maaş diye bir tabir yoktu. Kök maaş dediğimiz SGK'nın vermiş olduğu maaştır. Diyelim kişinin kök maaşı 5 bin 600 TL. Yeni gelen zamla birlikte bu kişinin maaşı 12 bin 500 TL oldu. Yani hazine bu kişiye 6 bin TL kadar sosyal yardımda bulunmuş oldu. Diyelim ki kök maaşı 10 bin TL olan birinin bu zamla alacağı destek 27 TL'ye denk geliyor. Yani birine 6 bin TL destek verilirken birine 27 TL destek sağlanmış oluyor. Burada çok çalışan, yıllarca maaşından çok prim ödeyeni cezalandırıyoruz. Görünürde bir eşitleme yaptık. Bu eşitleme bizim sosyal sigorta tekniğinin çökmesi demek.

iStock-1359998158

Biz 2023 yılında en düşük emekli maaşını 7500 lira yaptık. Makas iyice daralmıştı. Bunun temmuzda telafi edileceği söylendi. Bu sorun bugün de çözülmedi. Bunun çok büyük sonuçları var. 25 yıl prim ödeyen 10 yıl prim ödeyenle aynı maaşı alırsa bu şekilde insanları sistemde tutamazsınız.

iStock-469680008

"KÖK MAAŞI 10 BİN TL OLANA 27 LİRA ZAM"

3 milyon 700 bin kişinin tamamı 2 bin 500 TL alamayacak. Kök maaşı 10 bin TL olan 27 TL zam almış oldu. Kök maaşı 4 bin 700 TL ve 5 bin 750 TL olanlar yüzde yüzün üzerinde zam almış oldu. Maaşları iki katından fazla zamlanarak 12 bin 500 TL oldu.
Kök maaşı 7,8, 9 bin olanların kimisi 50 lira kimisi bin lira kimisi 1500 lira zam almış oldu."

Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklif veren firma belli olduKalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklif veren firma belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Zam son dakika emekli zammı en düşük emekli maaşı Zam farkı ne zaman yatacak
En Çok Okunan Haberler
HGS kullanıcılarına plaka güncelleme hizmeti e-Devlet'te

HGS kullanıcılarına plaka güncelleme hizmeti e-Devlet'te

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ses getirecek açıklamalar!

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ses getirecek açıklamalar!

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı!

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı!

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

Ara zam ihtimaline kapılar kapanınca gündem olmuştu! Sektörel asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklama!

Ara zam ihtimaline kapılar kapanınca gündem olmuştu! Sektörel asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.