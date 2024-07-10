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  4. SON DAKİKA | En düşük emekli maaşında son durum: 'Sıfır zam' tehlikesi sonrası harekete geçildi! Masada 2 farklı rakam var! 500 TL daha eklendi

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşında son durum: 'Sıfır zam' tehlikesi sonrası harekete geçildi! Masada 2 farklı rakam var! 500 TL daha eklendi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 12:39
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Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli maaşları için zam oranları da netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 24.73 olunca kök maaşı 8 bin TL ve altı olanlar için 'sıfır zam' tehlikesi ortaya çıktı. Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşına yeni düzenlemeyi bekliyor. En düşük emekli maaşında son durum ne, 10 bin TL'den yukarı yükselecek mi? Masada iki farklı rakam var. İşte detaylar...

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşında son durum: 'Sıfır zam' tehlikesi sonrası harekete geçildi! Masada 2 farklı rakam var! 500 TL daha eklendi

SON DAKİKA: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği veri 3 Temmuz'da açıklandı. Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu. Oranlar netleşince emeklilerin aklındaki yeni soru en düşük emekli maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğinde. Kök maaşı 8 bin TL altında olanları sıfır zam bekleyince en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Emekliye ek zam için hükümet kanadında bir toplantı yapıldığı belirtildi. En düşük emekli maaşı için iki rakam gündemde.

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"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME BEKLİYORUZ"

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "En düşük emekli aylığına bir düzenleme bekliyoruz. Şu anda tüm emeklilere enflasyon farkı olarak yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Bu durum 8 bin TL’nin altında kök maaşı olanların herhangi bir zam almaması anlamına geliyor. " dedi.

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"KISA DÖNEMDE KÖK MAAŞLA İLGİLİ BİR DÜZENLEME OLMAZ"

Kurtuluş, "Kısa dönemde kök maaşla ilgili bir düzenleme beklemediğimiz için en düşük emekli aylığı tutarının yükseltileceği düşüncesindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ RAKAM

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Kurtuluş şunları kaydetti:

"Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak ödenir ibaresi olduğundan maaşları 10 bin TL’nin altında kalan emekliler Hazine yardımıyla 10 bin TL emekli maaşı almaktadırlar. Bu 10 bin TL’nin 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği kanaatindeyiz.”

Express


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