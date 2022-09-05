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SON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos'ta enflasyon yüzde 80'i aştı

05.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Enflasyonda yükseliş ivmesi bu Ağustos'ta da devam etti. Buna göre senelik bazda enflasyon yüzde 80,21'e yükselerek 24 yılın zirvesi yenilendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ekonomideki en kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2022 enflasyon verisini duyurdu. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'dan yüzde 80,21'e çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81,65'e ulaşacağı yönündeydi.

Veriler çekirdek enflasyonda da artışın sürdüğünü gösterdi. Buna göre Ağustos ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 66,08 oldu.

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TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 2,37 artışla yıllık yüzde 79,60'ye ulaştığını açıklamıştı.

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EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ağustos ayında ana harcama grupları bakımından en yüksek yıllık artış yüzde 116,87 ile ulaştırma grubunda yaşandı. Ulaştırma grubunu yüzde 92,02 ile ev eşyası, yüzde 90,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

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Aylık olarak bakıldığında ise ulaştırma grubunda pompa fiyatlarına yansıyan indirimlerin etkisiyle negatif enflasyon görüldü. Verilere göre Ağustos ayında ulaştırma fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,78 geriledi.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 7,01 ile sağlık, yüzde 6,55 ile eğitim ve yüzde 3,86 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda yaşandı.

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ÜRETİCİ FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 143,75

Üretici fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 2,41 artış izlendi. Yıllık bazda bakıldığında üretici enflasyonu ise yüzde 143,75 olarak kaydedildi.

Üretici fiyatlarında ana gruplarda yine enerjiyle ilişkili grupların öne çıktığı görüldü. Buna göre üretici fiyatları içinde yıllık bazda en hızlı artış yüzde 348,39 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede gerçekleşti. Bu grubu yüzde 239,24 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 233,94 ile kok ve rafine petrol ürünleri izledi.


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Enflasyon son dakika tüik
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