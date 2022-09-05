SON DAKİKA | Gram altın ve dolar kuru enflasyon rakamlarına ne tepki verdi? İşte piyasalarda son durum

Son dakika: 85 milyon kişinin alım gücünü doğrudan ilgilendiren en kritik veri açıklandı. Tüketici enflasyonu Ağustos ayında, aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık TÜFE yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi. Böylece 24 yılın zirvesi geldi. Beklentiler aylık bazda yüzde 2 ve yıllıkta yüzde 81,3 düzeyindeydi.

OVP’YE GÖRE ENFLASYON 2022 SONUNDA YÜZDE 65

Orta Vadeli Programda 2022 yılı sonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı tahmini yapıldı. Merkez Bankası Temmuz ayı Enflasyon raporunda yıl sonu için tahmin yüzde 60,4 olarak güncellenmişti. Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon bugün açıklanacak. Temmuz ayı itibariyle ise yüzde 79,6 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Veri sonrası dolar ve gram altın fiyatları vatandaşların odağında yer alıyor. Bu yıl yüzde 17 yükselen ve aylık bazda sadece Mayıs ayını düşüşle kapatan dolar endeksi, Fed'in agresif faiz artırımı politikasını devam ettireceği beklentileri ile bu sabah 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar yükseldi. Avrupa'daki enerji krizi ise kıtanın ortak para birimini 20 yılın en düşük seviyesine geriletti. Euro/Dolar paritesi 0,99 seviyesinin altını test ederek 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

DOLARDA ADIM ADIM TARİHİ ZİRVEYE

Dolar/TL kurunda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 18,25 TL seviyesi test edildi. Dün gece ise düşük hacimli piyasada dolar/TL bir anda yaklaşık yüzde 2,4 değer kaybederek 17.78'e kadar geriledi. Ancak bu seviyede çok tutunamadı ve yaklaşık 10 dakika içerisinde yeniden 18,20'ye tırmandı. Kur bu haftaya da yükselişle başlayarak 18,24 seviyesinin üzerini gördü ve yıl içi zirvelerinde gezinmeye devam etti. Analistler kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini ifade ediyor. Enflasyon verisi öncesi Dolar/TL 18,22 ve Euro/TL 18,07 seviyelerinde hareket ediyordu. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrasında dolar/TL kuru 18,23'e yükselirken, euro/TL kuru ise 18,03'ten alıcı ile buluşuyor.

OVP’DE DOLAR/TL KURU TAHMİNİ

Yeni OVP'de hükümetin dolar kuru tahminleri de ortaya çıktı. Programdaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedeflerinden yapılan hesaplamaya göre bu yılın ortalama dolar kuru tahmini 16,62 TL. Kurun 2023'de ortalama 21,52 TL, 2024'te 24,62 TL, 2025'te ise 25,77 TL olacağı varsayıldı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gram altın son dönemde kurda yatay fiyatlama gerçekleşirken ons altında yaşanan geri çekilme ile aşağı yönlü hareket etmişti. Cuma günü 985 TL seviyesini test etmesine rağmen, 1700 doların üzerinde toparlanma yaşayan ons altın ile birlikte tekrar 1000 TL seviyesi üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Analistler gram altın fiyatlarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ifade ediyor. Altının gram fiyatı enflasyon verisi öncesinde 1002 liradan işlem görürken, şu sıralarda yatay seyrini koruyor.

