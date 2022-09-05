FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA | Gram altın ve dolar kuru enflasyon rakamlarına ne tepki verdi? İşte piyasalarda son durum

SON DAKİKA | Gram altın ve dolar kuru enflasyon rakamlarına ne tepki verdi? İşte piyasalarda son durum

05.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ağustos 2022 enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon yüzde 80,21 oldu. Enflasyon rakamları sonrasında vatandaşlar “Gram altın fiyatları ne kadar?”, “Bugün dolar kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. Peki enflasyon verisine altın ve para piyasaları nasıl tepki verdi? İşte 5 Eylül güncel gram altın ve dolar fiyatları ve son dakika gelişmelerinin detayları…

SON DAKİKA | Gram altın ve dolar kuru enflasyon rakamlarına ne tepki verdi? İşte piyasalarda son durum

Son dakika: 85 milyon kişinin alım gücünü doğrudan ilgilendiren en kritik veri açıklandı. Tüketici enflasyonu Ağustos ayında, aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık TÜFE yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi. Böylece 24 yılın zirvesi geldi. Beklentiler aylık bazda yüzde 2 ve yıllıkta yüzde 81,3 düzeyindeydi.

SON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos enflasyonu yüzde 80'i aştıSON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos enflasyonu yüzde 80'i aştı

OVP’YE GÖRE ENFLASYON 2022 SONUNDA YÜZDE 65

Orta Vadeli Programda 2022 yılı sonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı tahmini yapıldı. Merkez Bankası Temmuz ayı Enflasyon raporunda yıl sonu için tahmin yüzde 60,4 olarak güncellenmişti. Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon bugün açıklanacak. Temmuz ayı itibariyle ise yüzde 79,6 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Veri sonrası dolar ve gram altın fiyatları vatandaşların odağında yer alıyor. Bu yıl yüzde 17 yükselen ve aylık bazda sadece Mayıs ayını düşüşle kapatan dolar endeksi, Fed'in agresif faiz artırımı politikasını devam ettireceği beklentileri ile bu sabah 20 yılın zirvesi olan 110,05'e kadar yükseldi. Avrupa'daki enerji krizi ise kıtanın ortak para birimini 20 yılın en düşük seviyesine geriletti. Euro/Dolar paritesi 0,99 seviyesinin altını test ederek 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

iStock-1345863730

DOLARDA ADIM ADIM TARİHİ ZİRVEYE

Dolar/TL kurunda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 18,25 TL seviyesi test edildi. Dün gece ise düşük hacimli piyasada dolar/TL bir anda yaklaşık yüzde 2,4 değer kaybederek 17.78'e kadar geriledi. Ancak bu seviyede çok tutunamadı ve yaklaşık 10 dakika içerisinde yeniden 18,20'ye tırmandı. Kur bu haftaya da yükselişle başlayarak 18,24 seviyesinin üzerini gördü ve yıl içi zirvelerinde gezinmeye devam etti. Analistler kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini ifade ediyor. Enflasyon verisi öncesi Dolar/TL 18,22 ve Euro/TL 18,07 seviyelerinde hareket ediyordu. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrasında dolar/TL kuru 18,23'e yükselirken, euro/TL kuru ise 18,03'ten alıcı ile buluşuyor.

iStock-1358151834

OVP’DE DOLAR/TL KURU TAHMİNİ

Yeni OVP'de hükümetin dolar kuru tahminleri de ortaya çıktı. Programdaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedeflerinden yapılan hesaplamaya göre bu yılın ortalama dolar kuru tahmini 16,62 TL. Kurun 2023'de ortalama 21,52 TL, 2024'te 24,62 TL, 2025'te ise 25,77 TL olacağı varsayıldı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

iStock-1391242677

Gram altın son dönemde kurda yatay fiyatlama gerçekleşirken ons altında yaşanan geri çekilme ile aşağı yönlü hareket etmişti. Cuma günü 985 TL seviyesini test etmesine rağmen, 1700 doların üzerinde toparlanma yaşayan ons altın ile birlikte tekrar 1000 TL seviyesi üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Analistler gram altın fiyatlarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ifade ediyor. Altının gram fiyatı enflasyon verisi öncesinde 1002 liradan işlem görürken, şu sıralarda yatay seyrini koruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklamasıBakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte indirimAkaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte indirim
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Otomobil fiyatlarına yeni zam: İki ay içinde...

Otomobil fiyatlarına yeni zam: İki ay içinde...

Kamudaki sözleşmeliye kadro için tarih belli oldu!

Kamudaki sözleşmeliye kadro için tarih belli oldu!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Kış yaklaşırken bir zam haberi daha!

Kış yaklaşırken bir zam haberi daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.