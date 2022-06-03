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SON DAKİKA: Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında! Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 'Senelik...'

03.06.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TÜİK, bu sabah enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre senelik enflasyon %73.50'ye çıkarak son 24 yılın en yüksek seviyesine geldi. Enflasyon sonrası en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücret zammı oldu! Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında! Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 'Senelik...'

Asgari ücret zammıyla ilgili hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında asgari ücret zammı için yeniden beklenti oluştu. 2022 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelir mi? Mevzuat buna elveriyor. İşte asgari ücretle ilgili tüm ayrıntılar...

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SON DAKİKA: ENFLASYON ARTTI GÖZLER ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA!

Habertürk'ün ekonomi yazarlarından Ahmet Kıvanç; asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Asgari ücret konusnda kapının açık bırakıldığını ifade eden Kıvanç, teknik olarak mevzuatın zamma elverdiğini belirtti.

SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 24 yılın zirvesi... Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 24 yılın zirvesi...

'İSTER SENELİK İSTER AYLIK BELİRLENİR'

Bakanlığın teklifinden sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp yeniden asgari ücreti belirleyebileceğinin altını çizen Kıvanç, bu noktada 'İster senelik ister aylık belirlenir. Bunun üst sınırı iki yıldır.' dedi.

Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları… Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları…

CHP'DEN TÜİK'E ENFLASYON TEPKİSİ!

TÜİK'in açıklamasının hemen ardından ilk tepkiler de geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklanan enflasyon oranı ile ilgili "Komedi" derken, şu açıklamayı yaptı:

TÜİK: Yıllık enflasyon %73,5 - Mayıs ayı enflasyon %2,9
ENAG: Yıllık enflasyon %160,7 - Mayıs ayı enflasyon %5,4

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon
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