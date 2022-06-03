SON DAKİKA: Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında! Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 'Senelik...'

Asgari ücret zammıyla ilgili hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında asgari ücret zammı için yeniden beklenti oluştu. 2022 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelir mi? Mevzuat buna elveriyor. İşte asgari ücretle ilgili tüm ayrıntılar...

SON DAKİKA: ENFLASYON ARTTI GÖZLER ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA!

Habertürk'ün ekonomi yazarlarından Ahmet Kıvanç; asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Asgari ücret konusnda kapının açık bırakıldığını ifade eden Kıvanç, teknik olarak mevzuatın zamma elverdiğini belirtti.

'İSTER SENELİK İSTER AYLIK BELİRLENİR'

Bakanlığın teklifinden sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp yeniden asgari ücreti belirleyebileceğinin altını çizen Kıvanç, bu noktada 'İster senelik ister aylık belirlenir. Bunun üst sınırı iki yıldır.' dedi.

CHP'DEN TÜİK'E ENFLASYON TEPKİSİ!

TÜİK'in açıklamasının hemen ardından ilk tepkiler de geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açıklanan enflasyon oranı ile ilgili "Komedi" derken, şu açıklamayı yaptı:

TÜİK: Yıllık enflasyon %73,5 - Mayıs ayı enflasyon %2,9

ENAG: Yıllık enflasyon %160,7 - Mayıs ayı enflasyon %5,4

