Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları…

Son dakika: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük netleşti. TÜİK verilerine göre, tüketici enflasoyu 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64 artış gösterdi. Böylece TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olacak.Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

PEKİ OCAKTA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı.

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TEMMUZDA

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı. Temmuzda zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de yatacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz’da. Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor.

ÇALIŞMA BAKANI EK ZAM SİNYALİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz döneminde uygulanacak sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bununla beraber Temmuz ayın da SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.

