FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları…

Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları…

03.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkını bekliyor. Temmuz zammı için belirleyici olacak mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜİK mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 73,50 arttığını açıkladı. Bu haber sonrası temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapılmaya başlandı. TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Peki, memur enflasyon farkı yüzde kaç, emekli zam oranı ne kadar alacak?

Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte beklenen zam oranları…

Son dakika: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük netleşti. TÜİK verilerine göre, tüketici enflasoyu 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64 artış gösterdi. Böylece TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olacak.Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...

PEKİ OCAKTA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı.

hesaplama5

İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYESİ TEMMUZDA

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı. Temmuzda zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de yatacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz’da. Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor.

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi! Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi! Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…

ÇALIŞMA BAKANI EK ZAM SİNYALİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz döneminde uygulanacak sosyal refah artışları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bununla beraber Temmuz ayın da SSK ve Bağ-Kur emeklilerin taban aylıklarının artırılması ve memurlar için de bir ek zam sinyali verilmiş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik enflasyon verileri açıklandıKritik enflasyon verileri açıklandı
Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?
Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam dahaDepoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Konut kiraları için düzenleme geldi ilanlar silindi

Bakanlıktan açıklama geldi! 300 milyon lira hibe müjdesi

Bakanlıktan açıklama geldi! 300 milyon lira hibe müjdesi

Kripto para yasasında ilk hamle geldi!

Kripto para yasasında ilk hamle geldi!

Dolar 16,50’yi gördü! Gram 1000 TL yolunda...

Dolar 16,50’yi gördü! Gram 1000 TL yolunda...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

İşkenceye dönmesin! Elinizi oradan alamıyorsanız...

İşkenceye dönmesin! Elinizi oradan alamıyorsanız...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.