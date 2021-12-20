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Son dakika: EPDK Duyurdu! Benzin, motorin ve LPG zamları iptal edildi

20.12.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 21 Aralık'ta geçerli olacak benzin, motorin ve LPG zamları iptal edildi. Karar EPDK tarafından duyuruldu. Gece yarısı itibarıyla benzine 66, motorine 55 ve LPG'ye 57 kuruş zam bekleniyordu.

Son dakika: EPDK Duyurdu! Benzin, motorin ve LPG zamları iptal edildi

Son dakika haberine göre 21 Aralık'ta geçerli olacak akaryakıt zamları iptal edildi. EPDK'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur." denildi.

DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

EPDK'den yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsurun petrol fiyatları ve döviz hareketleri olduğu belirtildi.

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün akaryakıt piyasasına etkisinin değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteğiyle durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."

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