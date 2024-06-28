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SON DAKİKA | EPDK duyurdu! Elektriğe zam... İşte yeni tarife ve tarihi

28.06.2024 13:17
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Son dakika haberi: Elektriğe yüzde 38 zam geldi. EPDK'dan yapılan açıklamada "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" denildi. Zam oranlarının 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

SON DAKİKA | EPDK duyurdu! Elektriğe zam... İşte yeni tarife ve tarihi

Son dakika haberi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi. EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

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Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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