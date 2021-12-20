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Son Dakika! EPGİS açıkladı: Benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam geldi

20.12.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 21 Aralık 2021'den itibaren geçerli olmak üzere; benzine 66, motorine 55 ve LPG'ye 57 kuruş zam yapıldı.

Son Dakika Akaryakıt Zammı Haberi: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, 21 Aralık 2021'den itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. İşte son yapılan akaryakıt zamları...

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE YENİ ZAM

EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 62
Motorinde 55
LPG’de 57 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.." denildi.

**İşte EPGİS'in açıklaması:

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Son dakika: EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz" EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"


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