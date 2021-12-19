FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"

Son dakika: EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"

19.12.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre akaryakıt zamlarını duyuran Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) son yapılan zamlar ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medyadan duyurulan açıklamada, "Oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz" denildi.

Son dakika: EPGİS'ten akaryakıt zamları açıklaması! "Biz de mağduruz"

Son dakika açıklaması: EPGİS, kurda yaşanan artıştan sonra akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle bayilerin kar marjının düştüğünü belirterek, EPDK'dan asgari ücretin artırıldığı oranda kar marjının yükseltilmesini istedi.

"SERMAYEMİZ ERİDİ"

EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz. Yapılan her zam; bize yeni sermaye ihtiyacı demek. Yapılan her zam; maktu olan kar marjlarımızı yüzdesel olarak daha da aşağı düşürüyor. Satılan her bir litredeki dağıtıcı ve bayi karı toplamı yüzde 9 ve bu da 1 liraya denk gelmektedir. 1 liranın, 55 kuruş bayiye kalmaktadır. Bu 55 kuruşun; 25 kuruşu nakliyeye, 18 kuruşu banka ve kredi kartı komisyonuna gitmektedir. Bayinin satışlarının ortalama yüzde 85'inde Kredi Kartı kullanmaktadır. Bunun getirdiği parasal yük hiç de küçümsenmeyecek boyuttadır. Evet söz konusu nakliye bedeli, bayi kar payının yarısını ortadan kaldırmaktadır. Ne yazık ki dolum yerlerine uzak olan bölgelerde bayilerin ödediği nakliye bedeli 55 kuruş olan bayi marjını, sıfır noktasına bile getirebilmektedir. Yıllarca bayilere ayrıca ödenen nakliye bedelin bugün toplam dağıtım kar marjının içine konulması kabul edilemez. Bize kalan 12 kuruş ile istasyonumuzdaki çalışanlarımızın maaşını SGK, yemek ve yol bedellerini, elektrik, su ve diğer işletme giderlerini karşılamamız beklenmektedir. Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz. ''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

İkinci el araç satarken bunu yapan yandı!

İkinci el araç satarken bunu yapan yandı!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Büyük artış

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Büyük artış

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.