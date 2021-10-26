Son Dakika: EPGİS açıkladı! Benzine 28 kuruş zam geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş zam yapıldı.

BENZİNE YİNE ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İşte o paylaşım;

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 28 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 26, 2021



