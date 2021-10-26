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Son Dakika: EPGİS açıkladı! Benzine 28 kuruş zam geldi

26.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzine yine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 28 kuruş zam gelecek.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş zam yapıldı.

BENZİNE YİNE ZAM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,36 liradan 8,64 liraya, Ankara’da 8,47 liradan 8,75 liraya, İzmir’de ise 8,47 liradan 8,75 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İşte o paylaşım;


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