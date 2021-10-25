Son dakika! EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, 44 kuruşluk zam geleceği duyuruldu.

BENZİNE YENİ ZAM

Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8 lira 36 kuruşa yükselecek.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmiş, bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İşte EPGİS'in açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 44 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 25, 2021



