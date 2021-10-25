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Son dakika! EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

25.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzine yine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, 44 kuruş zam yapılacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, 44 kuruşluk zam geleceği duyuruldu.

BENZİNE YENİ ZAM

Son zamdan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8 lira 36 kuruşa yükselecek.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmiş, bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

İşte EPGİS'in açıklaması:

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