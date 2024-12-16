Son dakika | Erdoğan'ın "Silkeleyeceğiz" çıkışı konuşulurken 6 belediyeye haciz gönderildi: İBB, ABB... Hesaplara bloke kondu

Son dakika haberi: Belediyelerin SGK borçları hakkında harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı, tamamı CHP'li 6 belediyeye haciz gönderildi.

11 MİLYARLIK HACİZ

DHA'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre; SGK'ya en fazla prim borcu bulunan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı.

Haciz işleminin tutarının ise toplam 11 milyar 700 milyon TL olduğu öğrenildi.

BAKANLIK HESAPLARA BLOKE KOYDURDU

Haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu

İBB'DEN AÇIKLAMA

Haciz gönderildiği belirtilen belediyelerden biri olan İBB'den yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" dendi.

ERDOĞAN: SİLKELEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz" mesajını vermişti.

Erdoğan yine belediyelerin SGK'ya prim borçlarına değindiği bir başka konuşmasında CHP'yi hedef alıp şöyle konuşmuştu:

"CHP'ye borçlarının hatırlatılması ciddi anlamda rahatsız etti. Borçlarının üzerine yatmak için abuk subuk işler yapıyorlar. Neymiş, hükümet mali darbe yapmak peşindeymiş. Neymiş, borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamazmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki.

Biz kimseye iftira atmıyoruz. Sadece gerçekleri ortaya koyuyoruz. Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor. Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor.

SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Bakanlık, siyasi parti ayırt etmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Sonra da bu prim borçlarının tahsili için gereken yapılacak."

CHP LİDERİ ÖZEL: ONLARIN ÖDEMEDİĞİ PARAYI ONLAR İÇİN BİZ ÖDEYECEĞİZ, BÖYLE ÇİFTE STANDART OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili çıkışlarına ise CHP lideri Özgür Özel, "Sayın Erdoğan hangi AKP’li belediye SGK’ya borcunu ödemiş söylesin" diye yanıt verip şöyle eklemişti:

"Ellerinden aldığımız belediyeler en az son 5 yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK’ya yatırılacak para ile AKP’li belediye zamanında hizmet yapacak. Sonra onun SGK’ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz AKP’liler için. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 411 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu?"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır