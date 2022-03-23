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Son dakika: Et ve Süt Kurumu'nun zam kararı sonrası Bakanlıktan açıklama

23.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu'nun zam kararı sonrası son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, 'Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.' açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayı...

Son dakika: Et ve Süt Kurumu'nun zam kararı sonrası Bakanlıktan açıklama

Son dakika:Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun, kırmızı ve beyaz et ürünlerine yaptığı zamma ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

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