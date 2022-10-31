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  4. SON DAKİKA | Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim'de yüzde 10,7 oldu.

SON DAKİKA | Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim'de yüzde 10,7 oldu.

31.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Euro Bölgesi'nde enflasyon bir kez daha yüzde 10'u geçerek yüzde 10,7 oldu.

SON DAKİKA | Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim'de yüzde 10,7 oldu.

Son dakika: Euro bölgesinde geçen ay yüzde 10 olarak açıklandıktan sonra yüzde 9,9'a revize edilen Euro Bölgesi enflasyonu, bugün açıklanan öncü verilere göre Ekim'de yüzde 10,7 oldu.

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