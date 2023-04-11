SON DAKİKA: Ev hanımlarına emeklilik mi geliyor? Ev hanımları nasıl emekli edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Aile Koruma Kalkanı Programı kullanıcılar tarafından merak edildi. 2023 Ak Parti seçim beyannamesi kapsamında ev hanımlarına emeklilik vaadi veren Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emeklilik hayali kuran ev hanımları, emekli olabilecekler mi merak ediyorlar. Verilen bir diğer müjde de her evde en az bir çalışan olacağının açıklanması oldu. İşte Erdoğan'ın Aile Koruma Kalkanı Programı ve her hanede en az bir çalışan açıklamasının detayları...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK Mİ GELİYOR?

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi.

Erdoğan konuşmasında, "Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. şan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ EDİLECEK?

Konuya dair henüz net bir açıklama bulunmuyor. Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında ev hanımlarına emeklilik için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Konuya dair detaylı bir açıklama geldiğinde, ev hanımlarına emeklilik konusuyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

