SON DAKİKA: EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda... İşte masadaki seçenekler

Son dakika haberi: EYT çalışmaları devam ederken yeni detaylar da dikkat çekiyor. Erkekler için yirmi beş, kadınlar için ise yirmi yıl sigortalılık süresi aranacak. EYT için belirlenen formüllerden biri de primi dolana kademeli emeklilik sistemi seçeneği! EYT'de yaş sınırı konulur mu? Tüm alternatifler bir araya getirilerek karar verilecek. İşte EYT noktasında masadaki seçenekler...

SON DAKİKA: EYT BEKLEYENLER DİKKKAT! MASADAKİ SEÇENEKLER...

Son dönemde yeniden gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin çözümü için hazırlıklar devam ediyor. Önceki gün açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız” demişti.

Daha önce yapılan çalışmalarda gündeme gelen formüller ile birlikte sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma devam ettiriliyor. Bu noktada yapılacak yasal düzenlemenin çerçevesi de çizilmiş olacak. Böylece hak sahipleri tespit edilecek ve bunların hangi şartlarda emekli olabilecekleri ortaya konulacak.

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların içinde bulunduğu EYT grubunda sadece SSK’lılar değil, diğer sigorta kurumlarından prim yatırmış olanlar da bulunuyor. Örneğin; daha önce SSK’lı olmuş, ardından memuriyete geçmiş olanlar bulunduğu gibi; önce Bağ-Kur’lu, sonra SSK’lı olarak çalışanlar da var.

Bu sigortalıların hangi kurumdan emekli olacakları da ayrı bir çalışma gerektiriyor. Özellikle memur olanların Emekli Sandığı emeklilik şartlarını doldurmadan emekli olup olamayacakları da ayrı bir soru.

YAŞ SINIRI KONULUR MU?

Kurum değiştirmemiş yani sadece SSK’lı olarak çalışmış olanlar için kademeli bir emeklilik formülü de masada bulunuyor. Buna göre; emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yılı doldurmuş olmalarına ve işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 prim sayısına ulaşıp ulaşmadığına bakılacak.

Burada primini dolduranların yıl şartını tamamlamalarına göre kademeli olarak emeklilik imkanına kavuşmaları da söz konusu olabilecek. Örneğin; 1998 yılında sigortalı olmuş bir erkek EYT’linin en az 5900 gün prim doldurması gerekiyor. Eğer yaş şartı konulmaz ise bu sigortalının primini tamamlayıp 25 yılı dolduracağı 2023 yılında emekli olabilmesinin yolu açılacak.

Tüm formüller ve alternatifler bir araya getirilerek bir karar verilecek. Özellikle hak sahiplerinin tespiti ve emekli edilme şartları öne çıkacak. (Takvim Gazetesi)

