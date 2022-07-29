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  4. Son dakika: EYT bekleyenler dikkat! Yol haritası belli oldu... İşte masadaki formüller!

Son dakika: EYT bekleyenler dikkat! Yol haritası belli oldu... İşte masadaki formüller!

29.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Milyonların beklediği EYT konusuyla ilgili olarak masada üç formül var!

Son dakika: EYT bekleyenler dikkat! Yol haritası belli oldu... İşte masadaki formüller!

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca kişinin bekelediği yeni bir açıklama geldi. Bilgin, Bakan Bilgin EYT için çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. EYT'de en güçlü formüller hangileri?

Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! EYT'de beklenen açıklama geldi: 'Önümüzdeki günlerde açıklanacak'Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! EYT'de beklenen açıklama geldi: 'Önümüzdeki günlerde açıklanacak'

6 MİLYON KİŞİ EYT BEKLİYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

EYT'LİLER NE İSTİYOR, SORUN YAŞAYAN KAÇ KİŞİ?

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.

Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

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İŞTE EYT SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN MASADAKİ FORMÜLLER

1- YAŞ KOŞULUNUN KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLMESİ

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların istenilen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi

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2-AYLIKLARDA KESİNTİYLE EMEKLİLİĞİN ÖNE ÇEKİLMESİ

Aylıklarda belli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi kapsamında, kesitinin emeklilik süresi dolana kadar sürmesi de dünyadaki diğer örnekler arasında.

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3- PRİM GİBİ GÜN ŞARTINI DOLDURANLARDA YAŞ ŞARTININ ARANMAMASI

Bunun için önce çıkan seçenek şu ki erkeklerde 9 bin kadınlarda ise 7 bin 200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulu aranmaksızın emeklilik yolunun açılması.Bu kapsamda eksik prim günü olanlarında borçlanma yoluyla prim günlerini tamamlayabilecekleri dikkat çekiliyor.

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EYT YIL SONUNDA NETLEŞECEK

Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

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