SON DAKİKA | Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl... EYT'lilerin merakla beklediği açıklama! Bakan Bilgin duyurdu "1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartı..."

Son dakika haberi: EYT'lilerin bir süredir merakla beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklamaya göre EYT'de iki şartın değişmeyeceği öğrenildi. Bilgin açıklamasında "EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Bilgin EYT düzenlemesi ile ilgili "EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." şeklinde konuştu.



