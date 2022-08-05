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Son dakika: EYT’de dikkat çeken yeni detay! Primi eksik olan emekliler için 3 formül masada...

05.08.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonlarca EYT’li vatandaşlar, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt ararken, primi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklenti içine girdi. Masada birçok formül yer alırken, 6 milyon kişiyi etkileyecek kararda yeni bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika EYT haberinin detayları…

Son dakika: EYT’de dikkat çeken yeni detay! Primi eksik olan emekliler için 3 formül masada...

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ederken dikkat çeken yeni bir detay daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen haftalarda milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Milyonların beklediği EYT konusuyla ilgili milyonlarca vatandaş beklenti içindeyken , EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. EYT primi eksik olan emekli adayları için 3 seçenek gündemde.

emekli-maas

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor. Bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti. EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'liler emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayan birçok vatandaşın henüz primleri tamamlanmamış durumda.. Bu sigortalılar da EYT kapsamına girmek istiyor. EYT primi eksik olan emekli adayları için 3 seçenek gündemde. İşte o seçenekler...

3 SEÇENEK VAR

Burada 3 seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi, 3600 prim günü ile kısmi emekli olmaları. Üçüncüsü ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor.

EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Ancak primi eksik ise bunlar tamamlandığında ya da borçlanma yaparak emeklilik hakkını kullanacak. Ancak EYT düzenlemeleri kapsamında bazı beklentiler de bulunuyor.

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3600 GÜN YETECEK

Bunlardan biri, 3600 gün ile emeklilikte de yaş şartının esnetilmesi. Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa varan şartlar ortaya çıkıyor. 3600 prim günü olup yaşı bekleyenlerden kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri beklentileri bulunuyor.

STAJ-TARİH TALEBİ

Bir talep de borçlanma ile ilgili geliyor. Bu kapsamda farklı talepler var. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor. Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak konusu. Bunun için borçlanma imkanı talepleri bulunuyor. Bu durumda stajını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilecek.

Bir diğer talep de esnaf ile ilgili. 4 Ekim 2000 öncesinde oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep ediyor.

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