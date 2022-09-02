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Son dakika: EYT'de formül belli oldu! Bakan Bilgin duyurmuştu... İşte detayları

02.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT konusuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilgili formülleri araştırırken, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Masada tek formül olduğunu duyurdu. Milyonlarca kişi o formülün detaylarını araştırmaya başladı. İşte son dakika EYT haberinin ayrıntıları...

Son dakika: EYT'de formül belli oldu! Bakan Bilgin duyurmuştu... İşte detayları

Milyonlarca EYT'linin beklediği formül belli oldu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma grubu oluşturulmuştu. Erken emeklilik hayali kuranlar için yeni EYT düzenlemesinin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. EYT düzenlemesiyle ilgili formüller vatandaşlar tarafından araştırılırken, son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koymuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.

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'MASAMIZDA TEK FORMÜL VAR'

Bakan Bilgin EYT’de en merak edilen konuya ilişkin geçtiğimiz günzerde yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

EYT'DE MERAK EDİLEN FORMÜL ORTAYA ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.

TRT'de yer alan habere göre, erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.

BANKNOT

1,5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.

Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.

Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor..

Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak

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Anahtar Kelimeler:
EYT çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin
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