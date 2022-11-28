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Son dakika. EYT'de maaş heyecanı... Tarih belli oldu! Promosyon ve Bayram İkramiyesi de verilecek

28.11.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: EYT düzenlemesinde sona gelindi. Ocak ayı ortasında yasalaşması planlanan düzenlemeyle ilgili şimdi de maaş heyecanı yaşamaya başlandı. Düzenlemeyle başvuruda bulunan herkes bir ay içinde emekli aylığını çekebilecek. Öte yandan EYT'liler, normal emeklilerin sahip olduğu promosyon ve Bayram İkramiye ödemelerinden de yararlanabilecekler.

Son dakika. EYT'de maaş heyecanı... Tarih belli oldu! Promosyon ve Bayram İkramiyesi de verilecek

Son dakika: EYT düzenlemesi için geri sayım sürerken, yaş ve prim detayları da netleşmeye başladı. EYT düzenlemesinden yararlanacak kişiler maaşlarının ne zaman yatacağını araştırırken, başvuruda bulunan herkesin bir ay içinde emekli aylığını alabileceği açıklandı.Bununla beraber düzenlemeden yaralanan kişiler banka promosyonları ve Bayram İkramiye ödemelerini de alabilecek. İşte EYT haberinin detayı...

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı! Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

EYT'lilerin merakla beklediği yaş, prim gibi detaylar da netleşmeye başladı. Taslak metninde 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini fazlasıyla doldurduğu için 42 yaşında emekli olunabilecek. Bu yaş grubunda olanların sayısı çok fazla olmayıp, EYT kapsamındakilerin yaş ortalaması da 49,9 hesaplandı. Başvuruda bulunan herkes bir ay içinde emekli aylığını alabilecek.

  • Bakanlığın hazırladığı taslakta bugün itibariyle bir yaş sınırı bulunmuyor. EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı değiştirilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak. Yasada esas alınan 8 Eylül 1999'da 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bu tarihte 18 yaşında olan bir kadın çalışan 2023 Ocak ayında emeklilik dilekçesini verdiğinde yaklaşık 24 yıllık sigorta süresine sahip olacak. Bu tarihte 42 yaşında da olsa emekliliğe hak kazanmış olacak.

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E-DEVLET'TEN BAŞVURULABİLECEK

Emeklilik başvurusu e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılabilecek, isteyen yazılı olarak da başvuruda bulunabilecek. SGK'nın teknik altyapısı 1.5 milyon kişinin emeklilik işlemleri için uygun olup bütün hazırlıklar da yapılmış durumda. Emeklilik başvurusunda bulunan herkes bir ay içinde emekli aylığına hak kazanacak. SGK merkezlerinde olası yığılmaya karşı da tüm önlemler alınmış durumda.

Yani Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre, Borçlanma için EYT yasasının çıkmasını beklemekte fayda bulunuyor. Prim günü eksik olanların Ocak'tan önce borçlanmasında yarar var. Bugün itibariyle bir günlük süreyi 69 lirayla borçlanmak mümkünken, yeni yılda asgari ücrete tahminen yüzde 50 zam gelmesi halinde bu tutar 104 liraya çıkacak. Tek çocuk için 720 günlük borçlanma 50 bin lira tutarken yeni yılda bu tutar 75 bin liraya yükselmiş olacak. Yine bugün askerlik borçlanması yapacak bir kişi 37 bin 963 lira öderken 1 Ocak'tan sonra yaparsa asgari ücrete gelen zam oranında artış söz konusu olacak.

3 HESAPLAMA YÖNTEMİ

  • Askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına girebilmek için 2010'daki sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999'a çekecek kadar askerlik süresi gerekiyor. Bu da mümkün olmadığı için yasa kapsamına girilmesi mümkün değil. 1998'de askerlik yapıp 1999 Aralık ayında işe sigortalı başlayan için aradaki farkı borçlanarak sigorta başlangıcını önce çekmek mümkün.

  • Esnafın vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağ-Kur'lu olma zorunluluğu bulunuyor. Ancak geriye dönüş borçlanma söz konusu değil.

  • EYT kapsamında olanların normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Emekli aylığı hesaplamasında 1999 öncesi, 199-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama yapılıyor. Üç ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Böylece emekli aylığı hesabında tüm kazançlar dikkate alınmış olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl en düşük emekli aylığı 3500 lira. Buna göre bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da 3500 lira alacak. İlk aylıkların Şubat 2023'te yatırılacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha da yukarı çıkacak. Emekli aylıklarına yüzde 30 zam halinde bu tutar 4 bin 550 lira, yüzde 40 artış olursa 4 bin 900 lira seviyesine kadar çıkacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

EYT'liler normal emeklilerin sahip olduğu bütün haklardan yararlanacak. Emekli aylığı bağlatanlara peşin ödeme yapılıyor. Aylığın yattığı bankayla 3 yıllık sözleşme yapan emeklilere promosyon ödeniyor. Bu kapsamda emekli olanlar da yılda iki defa verilen Bayram ikramiyesini de alacak. Bu yıl için 1100 lira olan Bayram ikramiyesinin de gelecek yıl artması bekleniyor.

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e-devlet maaş EYT

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