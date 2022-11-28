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  4. SON DAKİKA | EYT'liler bekliyordu, erken emeklilik yolu onlara da açıldı! Kadınlarda 50 yaş, erkeklerde 55 yaş için fırsat: 3600 pirim günü detayı....

SON DAKİKA | EYT'liler bekliyordu, erken emeklilik yolu onlara da açıldı! Kadınlarda 50 yaş, erkeklerde 55 yaş için fırsat: 3600 pirim günü detayı....

28.11.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT'lilerin dört gözle beklediği düzenleme tamamlandı, Meclis'e sevk edilmesine artık sadece günler kaldı. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen ancak prim gün sayısı eksik kalanlar borçlanma formüllerini araştırıyor. Beklenen güzel haber ise sonunda geldi, pirim gün sayısı 3 bin 600'ü aşanlara da erken emeklilik yolu gözüktü. Düzenlemeyle 1999 öncesi kanuna dönülmesi hedeflenirken, şartları saylayan kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşına gelmiş olanlara aylık bağlanacak.

SON DAKİKA | EYT'liler bekliyordu, erken emeklilik yolu onlara da açıldı! Kadınlarda 50 yaş, erkeklerde 55 yaş için fırsat: 3600 pirim günü detayı....

Son dakika: EYT'liler heyecanla beklerken bir müjde de pirim sayısı eksik kalanlar için geldi. Pirim gün sayısı 5 bini bulmasa da 3 bin 600'ü aşanlara erken emeklilik yolu gözüktü. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin Aralık'ta Meclis'e geleceğini, Ocak'ta da uygulamaya gireceğini açıkladı. İşverenlerin kıdem tazminatı ve emekli olup çalışanların sıkıntılarının giderecek adımların da yeni pakette yer alması bekleniyor.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLMAK ŞART

1999 yılında emeklilik için yaş şartı getirilirken, bir düzenleme daha yapılmıştı.

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15 YIL 3600 GÜN MADDESİNE DİKKAT!

Sigorta girişi üzerinden 15 yıl geçenler 3 bin 600 gün pirim ödemeleri halinde kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyordu. Yaşlılık aylığı içinse yine kademeli geçiş tablosundaki yaşı bekliyordu.

600 bin kişinin beklediği gün geldi! 600 bin kişinin beklediği gün geldi!

HEDEF 1999 ÖNCESİ KANUN

Show Haber'de yer alan habere göre; Çalışma Bakanlığı EYT düzenlemesiyle birlikte 1999 öncesi kanuna dönülmesini hedefliyor.

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EMEKLİLİK YOLU AÇILDI! KADINLARDA 50 ERKEKLERDE 55 YAŞ...

Bu durumda 15 yıl sigorta ve 36000 gün pirim şartını tamamlayanlara gün doğacak. Kadınsa 50, erkek ise 55 yaşında yaşlılık aylığı bağlanacak.

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600 bin kişinin beklediği gün geldi! 600 bin kişinin beklediği gün geldi!
Dikkat! Fiyatlar yine değişiyorDikkat! Fiyatlar yine değişiyor
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti
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erken emeklilik emeklilik son dakika EYT

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