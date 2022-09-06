SON DAKİKA: EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel, taşeron işçi… Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!

Son dakika haberleri... EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel, taşeron işçi çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili formülün netleşmediğini, Aralık ayı gibi gündeme geleceğini belirterek, sözleşmeli, geçici, taşeron işçilerle ilgili de önemli açıklamalarda bulunu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN DUYURDU! 'EYT'DE TEK FORMÜL VAR, ARALIK AYI GİBİ GÜNDEME GELİR'

EYT düzenlemesi için çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bilgin' Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir.' açıklamasını yaptı.

'SÖZLEŞMELİLERE İLİŞKİN ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ'

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, 'Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz.' diye konuştu.

'SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEVZUSUNU ÇÖZÜYORUZ'

Sözleşmeli personel konusuyla ilgili Bakan Bilgin, 'Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.' ifadelerini kullandı.

'90 BİN TAŞERON İŞÇİ ÖNCELİĞİMİZ'

Bakan Bilgin sözleşmeli personel konusunun ardından, 90 bin kadroya geçmemiş maden işçisi ve taşeron işçinin öncelikli olduğunu bildirdi.

Öte yandan , Bakan Bilgin, 'Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.' dedi.



