FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT'liler 1 Nisan itibarıyla maaşlarını almaya başladı! Temmuz'da çifte zam var

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT'liler 1 Nisan itibarıyla maaşlarını almaya başladı! Temmuz'da çifte zam var

07.04.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca EYT'li 1 Nisan itibarıyla maaşlarını ve fark ücretlerini almaya başladı. Muharip gazilerin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıkları ile güvenlik korucularının 7500 liraya yükseltilen aylık farkları da bugün hesaplara yatıyor. Öte yandan EYT kapsamında emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammı da yansıyacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT'liler 1 Nisan itibarıyla maaşlarını almaya başladı! Temmuz'da çifte zam var

Son dakika: EYT'nin yasalaşmasının ardından milyonlarca EYT emeklisi, 1 Nisan itibarıyla maaşlarını ve fark ücretlerini almaya başladı. 15 Nisan'a kadar da başvuru yapan 1.6 milyon aşkın vatandaşın büyük çoğunluğunun emekli aylıkları bağlanacak. Öte yandan emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammının da yansıyacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

thumbs_b_c_62c90dba6a7926fb269871be9a29a924

EYT'LİLER FARK ÜCRETLERİNİ DE ALACAK

Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı birikmiş olarak alacak.

GAZİLER VE GÜVENLİK KORUCULARININ AYLIKLARINDA ARTIŞ

İstiklal madalyası verilen, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri ile üstün başarı ve gayretle vatana hizmet edenlerle hak sahiplerinin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıklarının tamamı ve 7500 liraya çıkarılan güvenlik korucularının emekli aylıkları bugün hesaplara yatıyor. Aylıklar 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olacak.

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarı ödenecek. Bu kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak.

Böylece Mart ayı itibariyle ek ödeme dâhil 2 bin 961 lira aylık almakta olan gazilerin 1 Nisan'dan itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 liraya, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık 2 bin 220 liradan 6 bin 635 liraya yükselecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 liraya çıkarıldı. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.

EYT'LİLERE TEMMUZ ZAMMI DA VAR

Bugün itibariyle EYT şartlarını yerine getirmeyenler de prim gün, çalışma süresi dolduğunda dilekçe vermeye hak kazanacak. Emeklilik dilekçesini zam dönemi olan Temmuz ayından önce ya da sonra da başvuru yapılsa zamlı maaş hakkı saklı olacak.

Memurların emekli aylık zammı aktif çalışanların maaş artışına endeksli olup temmuz ayı önce ya da sonrasında emekli olsalar da yeni zamdan yararlanabilecekler. Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi ise dilekçe verilen tarihteki maaş katsayısı ve ek göstergeye göre hesaplanıyor.

Bu nedenle 15 Haziran tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının ikramiyeleri, temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanacak. SSK'lılar için ise kıdem tazminatı tavanı artışında bir değişiklik olmadığı için emekliliği hak ettikten sonra Temmuz ayını beklemesi gerekmiyor.

EYT'Lİ ÖĞRETMENLERE SÖZLEŞME KOLAYLIĞI: YENİ BELGE TALEP EDİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, EYT düzenlemesi ile emekli olup tekrar aynı okulda çalışacak özel okul öğretmenleri ile imzalanacak sözleşmelerde "En az 1 yıllık süre" şartı aranmadan yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme yaptı. Emeklilik müracaat dilekçesinde hem işten ayrılış hem de işe başlama talebi bulunan özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek.

Bu durumda olan öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan en az 1 yıllık sözleşme süresi koşulu aranmayacak.

Bakanlıkça özel öğretim kurumlarının bazı iş ve işleyişleri ile personele yönelik kararların yer aldığı resmi yazı illere gönderildi. Buna göre, ilgili yönetmelikte bursluluk sınavlarını, yılın ocak, şubat ve mart aylarında yapamamış özel öğretim kurumları, valilikten izin almak kaydıyla 2022-2023 ders yılı içinde istedikleri tarihte bu sınavları yapabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Microsoft'a 3,3 milyon dolarlık ceza!ABD'den Microsoft'a 3,3 milyon dolarlık ceza!
Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecekEmeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek
Motorinde 7 yılın en yükseği: 20 dolarlık fark!Motorinde 7 yılın en yükseği: 20 dolarlık fark!
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

Memur ve emekliye Temmuz zammında ilk hesap! 14.764 TL’ye yükselecek…

Memur ve emekliye Temmuz zammında ilk hesap! 14.764 TL’ye yükselecek…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Temmuz'da çifte zam var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Temmuz'da çifte zam var

9.000 prim günü için 4A-4B formülü

9.000 prim günü için 4A-4B formülü

İhtiyaç sahipleri dikkat! GSS prim borçlarınız devlet tarafından ödenebilir! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan GSS desteği

İhtiyaç sahipleri dikkat! GSS prim borçlarınız devlet tarafından ödenebilir! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan GSS desteği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.