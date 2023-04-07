SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT'liler 1 Nisan itibarıyla maaşlarını almaya başladı! Temmuz'da çifte zam var

Son dakika: EYT'nin yasalaşmasının ardından milyonlarca EYT emeklisi, 1 Nisan itibarıyla maaşlarını ve fark ücretlerini almaya başladı. 15 Nisan'a kadar da başvuru yapan 1.6 milyon aşkın vatandaşın büyük çoğunluğunun emekli aylıkları bağlanacak. Öte yandan emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammının da yansıyacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

EYT'LİLER FARK ÜCRETLERİNİ DE ALACAK

Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı birikmiş olarak alacak.

GAZİLER VE GÜVENLİK KORUCULARININ AYLIKLARINDA ARTIŞ

İstiklal madalyası verilen, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri ile üstün başarı ve gayretle vatana hizmet edenlerle hak sahiplerinin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıklarının tamamı ve 7500 liraya çıkarılan güvenlik korucularının emekli aylıkları bugün hesaplara yatıyor. Aylıklar 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olacak.

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarı ödenecek. Bu kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak.

Böylece Mart ayı itibariyle ek ödeme dâhil 2 bin 961 lira aylık almakta olan gazilerin 1 Nisan'dan itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 liraya, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık 2 bin 220 liradan 6 bin 635 liraya yükselecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 liraya çıkarıldı. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.

EYT'LİLERE TEMMUZ ZAMMI DA VAR

Bugün itibariyle EYT şartlarını yerine getirmeyenler de prim gün, çalışma süresi dolduğunda dilekçe vermeye hak kazanacak. Emeklilik dilekçesini zam dönemi olan Temmuz ayından önce ya da sonra da başvuru yapılsa zamlı maaş hakkı saklı olacak.

Memurların emekli aylık zammı aktif çalışanların maaş artışına endeksli olup temmuz ayı önce ya da sonrasında emekli olsalar da yeni zamdan yararlanabilecekler. Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi ise dilekçe verilen tarihteki maaş katsayısı ve ek göstergeye göre hesaplanıyor.

Bu nedenle 15 Haziran tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının ikramiyeleri, temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanacak. SSK'lılar için ise kıdem tazminatı tavanı artışında bir değişiklik olmadığı için emekliliği hak ettikten sonra Temmuz ayını beklemesi gerekmiyor.

EYT'Lİ ÖĞRETMENLERE SÖZLEŞME KOLAYLIĞI: YENİ BELGE TALEP EDİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, EYT düzenlemesi ile emekli olup tekrar aynı okulda çalışacak özel okul öğretmenleri ile imzalanacak sözleşmelerde "En az 1 yıllık süre" şartı aranmadan yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme yaptı. Emeklilik müracaat dilekçesinde hem işten ayrılış hem de işe başlama talebi bulunan özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek.

Bu durumda olan öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan en az 1 yıllık sözleşme süresi koşulu aranmayacak.

Bakanlıkça özel öğretim kurumlarının bazı iş ve işleyişleri ile personele yönelik kararların yer aldığı resmi yazı illere gönderildi. Buna göre, ilgili yönetmelikte bursluluk sınavlarını, yılın ocak, şubat ve mart aylarında yapamamış özel öğretim kurumları, valilikten izin almak kaydıyla 2022-2023 ders yılı içinde istedikleri tarihte bu sınavları yapabilecek.

