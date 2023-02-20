SON DAKİKA EYT haberleri 20 Şubat 2023: EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? 4.8 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ertelenen görüşmeler nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi metinleri Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Şimdi sırada teklifin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması var. Fakat TBMM açılış tarihi ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu TBMM Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. EYT'ye ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle EYT'de son durum...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi metinleri hazırlandı ver Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. EYT'nin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyordu. Fakat görüşmeler Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle askıya alındı.

EYT Meclis’te oylanmasının ardından kısa süre içerisinde Erdoğan’ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak.

EYT ERTELENDİ Mİ?

EYT'yi erteleme önerisinin AK Parti'nin MYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını belirttiği öğrenildi.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT görüşmeleri önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin yasalaşması bekleniyor.

Meclis, 28 Şubat'ta çalışmaya başlayacak. EYT düzenlemesinin, mart ayı başında meclisten geçmesi bekleniyor.

TBMM AÇILIŞ TARİHİ ERTLENDİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

