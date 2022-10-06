SON DAKİKA | EYT için yepyeni aritmetik! Maaş hesabı 3’e bölündü: Bu detaylar çok tartışılacak...

Son dakika... EYT son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. "EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" soruları yakından takip edilirken açıklamalar üst üste geliyor. Yaşa takılanlara emeklilik formülü beklenirken, maaş hesaplamaları gündeme geldi. EYT’lilerin emekli maaşları 3 ayrı dönem için hesaplanacak. İşte haberin detayları…

EYT’DE KAPSAM DIŞI KALDILAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT’de tek formülün masada bulunduğunu ve prim eşitlemesinin söz konusu olduğunu açıklamasıyla yaklaşık 6 milyon kişinin gözü hükümet kanadından gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'nda olan vatandaşlar EYT düzenlemesinde hangi maddelerin nasıl olacağını merak ederken, Bakan Bilgin, son günlerin en çok konuşulan konusu staj ve çıraklığın EYT kapsamına alınmadığını açıkladı.

EYT’DE MAAŞ FORMÜLÜ

Ekim ayının ortasında başlayacak bütçe görüşmelerinin en erken Aralık ayında belli olması bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından milyonlarca EYT’li için maaş hesabı da yapılmaya başlanacak. Ancak edinilen bilgiye göre, EYT'lilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı öğrenildi. Takvim’de yer alan bilgiye göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

FARKLI ORANLAR VAR

EYT'lilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaş üzerinde etkili olacak. Dolayısıyla kişiye özel yani herkese farklı aylık tutarları ortaya çıkacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli aylığı hesaplamasında kullanılacak. 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.

ŞUBAT AYINDA İLK MAAŞLAR YATACAK

EYT sorununun Meclis’e taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle yasanın Ocak ayında yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 6 milyonu aşkın EYT’linin ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor.

EYT’DE 4447 SAYILI SAYA SORUNU

SGK uzmanları EYT’nin önündeki en büyük engelin 4447 ve sonrasında güncellenerek 4759 sayılı yasa olduğunu ifade ederken, ilgili maddenin yürürlükten kaldırılarak problemin çözülebileceğini belirtiyor. Uzmanlar ilgili yasa için yaptıkları yorumda, “Bugün 4447 sayılı kanun EYT’lilerin problemi. Yarın ise 60 yaş emeklilik şartı da problem olacak. 1999 tarihinden sonra sigortalı çalışanların erkeklerde en erken emeklilik yaşı 60 iken, kadınlarda bu rakam 58. Yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. 50 yaşından emekli olamamış, iş bulamamış ama çalışmak zorunda kalan kişiler için bir teşvike ihtiyacımız var” diyor.



