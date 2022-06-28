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Son dakika: EYT ile ilgili kritik tarih belli oldu! Milyonlar bekliyordu

28.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 3600 ek gösterge sonrası gündeme gelmesi beklenen EYT'de yeni gelişme yaşandı. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. EYT ile ilgili kritik tarih belli oldu. Peki 2022 yılında EYT çıkacak mı? EYT şartları neler, kimleri kapsayacak? İşte EYT için son dakika gelişmeleri ve masadaki formüller…

Son dakika: EYT ile ilgili kritik tarih belli oldu! Milyonlar bekliyordu

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge tamamlanmasıyla birlikte gözler EYT düzenlemene çevrilmişti. EYT için kritik tarih belli oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT’lilerin uzun yıllardır emekli olabilmek için beklediği düzenleme ile ilgili Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğunu söyledi.

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar uzun yıllardır emekli olabilmek için düzenleme bekliyor. Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalıların sorunlarını çözmek amacını taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğunu söyledi. Öngel, “Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki iyileştirmeler temelinde şekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmış olduğu gelir tahribatına yönelik önlem çalışmaları için EYT düzenlemesi büyük etki oluşturabilir” diye konuştu.

EYT ile ilgili konuşan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki iyileştirmeler temelinde şekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmış olduğu gelir tahribatına yönelik önlem çalışmaları için EYT düzenlemesi büyük etki oluşturabilir. 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru Kasım gibi meclisin ilgili komisyonuna sunulması mümkün” ifadelerini kullandı.

ALIM GÜCÜNE OLUMLU ETKİ

“EYT sorununun çözülmesi ile birlikte sigortalılar emekli olarak emekli maaşı ve diğer sosyal yardımları almaya hak kazanacaklar” diyen Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Öngel, “Böylece vatandaşlarımızın alım güçleri üzerinde olumlu etkileri görülecek ve ekonomik alanda devletin transfer harcamaları yolu ile daha fazla kişiyi desteklemesi mümkün olacak. Bu noktada hem bu avantajlar göz önüne alındığında hem de gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse de ilgili Bakanların açıklamaları temelinde halkın ekonomik sıkıntılarına çare bulacak yeni tedbirlerin hızlıca hayatı geçirileceği öngörülebildiğinden EYT ile ilgili düzenlemelerin de yıl sonuna kalmadan bitmesi mümkün” dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

EYT’lilerin durumuna çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamasında, “Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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