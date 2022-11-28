SON DAKİKA | 600 bin kişinin beklediği gün geldi! 4A-4B durumu netleşiyor... Sözleşmeliye kadro için gözler Erdoğan'da

Son dakika: Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı. 4A kadrosuna geçmek için 'kadro' haberlerini takip eden 4B'li yüz binlerce çalışan bugün çıkması muhtemel kritik kararı bekliyor. Öğretmeninden işçisine kamuda çalışan 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına çevrildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir" çıkışı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklamalar heyecan yarattı. Beklenen düzenleme gerçekleşirse; KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar 4B kadrolarında görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

SON DAKİKA | SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN GÖZLER KABİNE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınması beklenirken; EYT, fırsatçılara verilecek cezalar ve kara harekatı gibi kritik konularda masada olacak.

İşte Kabine toplantısında ele alınacak konulara ilişkin başlıklar;

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

600 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: "KABİNEDE ELE ALACAĞIZ"

Bakan Bilgin "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: HEPSİ KADROYA GEÇİRİLMELİDİR

Öte yandan konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da dikkat çekmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli "Öğretmenlere hangi hakları versek, ne yapsak helal olsun diyorum. Üzerimize düşen ne ise yapmanın sözünü mertçe veriyorum. Öğretmenlik kanunu çok ciddi kazanımdır. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz budur." demişti.

Söz konusu beklenen düzenleme gerçekleşirse kadroya geçen sözleşmeli personel 4A haklarına kavuşacak. 4A kapsamında görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi sosyal ve mali haklar verilmiş olacak. Kamudaki sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

4A KADRO NEDİR?

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. SGK kapsamında olanlara 4 A’lı denmektedir.

4B KADRO NEDİR?

(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her hangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb. 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.

EYT'DE SONA GELİNDİ

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Erdoğan'a bir sunum yapılacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.

SURİYE'YE KARA HAREKATI GÜNDEMDE

Son olarak Pençe Kılıç harekatı ile havadan teröristlere yönelik gerçekleşen operasyon sonrasında kara harekatı gündeme gelmiş ve Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: "TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

Erdoğan karadan sınır ötesi operasyon mesajı vererek, "Uçaklar, SİHA'lar, toplarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili olarak "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" demişti.



