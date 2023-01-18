SON DAKİKA | EYT'liler dikkat! Bakan Bilgin herkesin merak ettiği soruyu tarih vererek açıkladı 'Özellikle kıdem tazminatı...'

Son dakika EYT haberi: Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan ve milyonlarca kişinin beklediği EYT kararının açıklanması sonrası yaşanan her gelişme dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin açıklamasında "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte son dakika EYT haberinin detayları...

"MART AYINA KADAR NETİCELENİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin tarih vererek "Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum” dedi.

KIDEM TAZMİNATI KONUSU

Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi. (DHA)



