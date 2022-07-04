SON DAKİKA: Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu! Dikkat çeken EYT ve asgari ücret sözleri: 'Üç ayda bir yaparsak...'

SON DAKİKA... Memur ve emekli zammı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Bakan Bilgin, canlı yayında 3600 ek gösterge hakkında tarih verdi. Yılın son aylarını işaret eden Bilgin; 'Asgari ücret artışıyla birlikte memurların 300 ile 500 lira arasında statüye göre seyyanen zam olacak' dedi. Sözleşmeli çalışanlarla da ilgili kritik açıklama geldi.
24 TV yayınında konuşan Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar:
Enerji fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olarak enflasyondaki artışın en önemli sebebi olarak ortaya çıktı.
300 ile 500 TL memur maaşına seyyanen yansıyacak.
Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.
En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak.
Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.
Devlet 90 milyar vergi gelirinden çalışanlar için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. En düşük memur maaşı 7500 liranın üzerinde olacak.
Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir.
Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.
Bugün zirveyi buldu ama enflasyonun kontrol altına alındığını Sayın Bakan söyledi. Aralık ayından itibaren enflasyon düşüşe geçecek. Çalışanları koruyacak tüm müdahaleleri yapacağız. ilave müdahaleler sosyal düzenlemeler yapacağız. Bu bizim çalışanlarımıza verdiğimiz sözdür.
Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. Türkiye, asgari ücreti tayin ederken bir çok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir. Bu da sevinçle karşılanmıştır. Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.
Üç ayda bir zam yaparsak enflasyonun etkisi daha fazla olur. Altı ayda bir müdahele yaptık. Dövizdeki dalgalanmalar, tedarik krizi gibi konularda düzenleme olduğunda bunlara ihtiyaç kalmayacak. Biz yine asgari ücret görüşmelerimizi senelik olarak yapacağız, daha istikrarlı bir ortam olacak.
Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi.
Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.
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