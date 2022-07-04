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SON DAKİKA: Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu! Dikkat çeken EYT ve asgari ücret sözleri: 'Üç ayda bir yaparsak...'

04.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; işçi, memur ve birçok meslek grubunu ilgilendiren birçok konu hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete üç ayda bir zam yapılması konusundaki düşünceye yanıt veren Bakan Bilgin, 'Böyle olursa enflasyon daha da artar.' dedi. Bilgin; ayrıca milyonlara ek zam müjdesini verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu! Dikkat çeken EYT ve asgari ücret sözleri: 'Üç ayda bir yaparsak...'

SON DAKİKA... Memur ve emekli zammı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Bakan Bilgin, canlı yayında 3600 ek gösterge hakkında tarih verdi. Yılın son aylarını işaret eden Bilgin; 'Asgari ücret artışıyla birlikte memurların 300 ile 500 lira arasında statüye göre seyyanen zam olacak' dedi. Sözleşmeli çalışanlarla da ilgili kritik açıklama geldi.

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24 TV yayınında konuşan Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

  • Enerji fiyatlarındaki artış kaçınılmaz olarak enflasyondaki artışın en önemli sebebi olarak ortaya çıktı.

  • 300 ile 500 TL memur maaşına seyyanen yansıyacak.

  • Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi.

  • En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak.

  • Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz.

  • Devlet 90 milyar vergi gelirinden çalışanlar için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. En düşük memur maaşı 7500 liranın üzerinde olacak.

  • Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir.

  • Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek.

  • Bugün zirveyi buldu ama enflasyonun kontrol altına alındığını Sayın Bakan söyledi. Aralık ayından itibaren enflasyon düşüşe geçecek. Çalışanları koruyacak tüm müdahaleleri yapacağız. ilave müdahaleler sosyal düzenlemeler yapacağız. Bu bizim çalışanlarımıza verdiğimiz sözdür.

  • Üç ayda bir zam yapalım diyenler var. Türkiye'nin enflasyonu talep enflasyonu değildir. Esas belirleyici olan dövizdeki artış ve enerji fiyatlarıdır. Dövize bir ülkede talep olmazsa o ülkede talep olmaz. Enerji fiyatları neden artıyor? Türkiye dışarıdan enerji satın alıyor.

'AÇLIK SINIRI' ÇIKIŞI

  • Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye'deki açlık sınırı 3 bin 600 lira arasında 4 bin lira arasındadır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

  • Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. Türkiye, asgari ücreti tayin ederken bir çok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir. Bu da sevinçle karşılanmıştır. Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

  • Üç ayda bir zam yaparsak enflasyonun etkisi daha fazla olur. Altı ayda bir müdahele yaptık. Dövizdeki dalgalanmalar, tedarik krizi gibi konularda düzenleme olduğunda bunlara ihtiyaç kalmayacak. Biz yine asgari ücret görüşmelerimizi senelik olarak yapacağız, daha istikrarlı bir ortam olacak.

  • Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık.

'O GÜNKÜ ŞARTLARDA DÜZENLEME YAPACAĞIZ'

  • Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız.

BAKAN BİLGİN EYT İÇİN YIL SONUNU İŞARET ETTİ

  • EYT meselesi tabi masamızda. Türkiye’nin her sorunu bizim önümüzde çalışılıp çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan tüm dosyaları çözeceğiz. EYT’de önümüzde olan dosyalardan bir tanesi. Alternatif maliyetleri ve alternatif çözüm önerilerini çözmeye çalışıyoruz.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN DURUMU

  • Benim acil çözmek istediğim konulardan bir tanesi de geçici işçiler sorunumuz. Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var.

  • Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi.

  • Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.

  • Temmuz zammıyla birlikte iki bin liradan başlayan farklar ortaya çıkacak. 3600 ile ilgili yaptığımız düzenlemelerle emekli ikramiyelerinde ciddi farklar ortaya çıkacak.


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Neden sürekli %42 zam diyor bunlar neden insanları kandırıyorlar anlamıyorum ki. Enflasyon farkı neden zam olarak lanse ediliyor memurun aldığı zam %7 (yüzde yedi). YÜZDE YEDİ (%7) bunu anlamak zor mu YÜZDE YEDİ %7
eyt ile bir açıklama okuyamadım mı yoksa
neden enflasyon farkı aylık olarak verilmiyor?

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