SON DAKİKA: Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu! Dikkat çeken EYT ve asgari ücret sözleri: 'Üç ayda bir yaparsak...'

Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. Türkiye, asgari ücreti tayin ederken bir çok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir. Bu da sevinçle karşılanmıştır. Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.