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Son dakika: EYT ve asgari ücret gündemden düşmüyor! Gözden kaçan emeklilik detayı: Eğer yasa iptal olursa...

18.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündeminde EYT ve asgari ücret yer almaya devam ediyor. Herkes EYT'yi konuşurken gözden kaçan detay belli bir kesmi de emeklilik için heyecanlandırdı. TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı Ali Duman, "Gözden kaçan çok önemli bir husus var... Bu da birçok vatandaşımızın emekli olmasına fırsat sunmuş olacak." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin de EYT yasası için aralık ayını işaret etmişti. İşte son dakika EYT ve emeklilik haberinin detayları...

Son dakika: EYT ve asgari ücret gündemden düşmüyor! Gözden kaçan emeklilik detayı: Eğer yasa iptal olursa...

Son dakika: Yaklaşık 5 milyon kişi 'EYT ne zaman çıkacak?' diye bekliyor. Tek formül üzerinden teknik çalışmaların tamamlandığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için gözler aralık ayında yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamanın yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin ocak ayı işaret edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

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SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI! 'ACELESİ YOK'

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Televizyonlarda sık sık 'işte şunlar da girecek, bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 99 öncesi biliyorsunuz, yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesapları yapıyoruz. Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların durumlarını, çalışma gün sayılarını, yıllarını, vesaire sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primlerini gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. 'Niye şimdi açıklamıyorsunuz' diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. İkincisi, adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak’tan sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: EYT KAPSAMI NETLEŞTİ Mİ?

TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı Ali Duman, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Duman'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Bakanımız tek formülün detaylarını vermedi. Bugüne kadar birçok formül konuşuldu. Vatandaşların beklentisi şu, tek formülden şu anlaşılıyor 4447 sayılı kanunda emekliliği uzatan o maddenin yürürlükten kalkması. Eğer o madde kalkarsa 1999'un Eylül ayından önce yürürlükte olan kanun tekrar yürürlüğe gelmiş olacak. Kanun eski haline geldikten sonra 25 yılını doldurmuş erker, 20 yılını dolduran kadın ve 5 bin gün prim şartını dolduran herkes emekli olmaya hak kazanacak diye bekliyoruz. Tabiki biz bunu anladığımız tek formül. Tabi yetkililer başka bir formül geliştirdiyse bununla alakalı olarak onun için de net bir açıklama ve bilgi verilmiş değil. Neti söyleyebilmenin iki şekli var. Bir tanesi Sayın Bakan'ın çalışmalar hakkında detaylıca bir açıklama yapması, ya da TBMM'ye yasa teklifi olarak kanun metninin sunulması. Bu ikisini de göremediğimiz için şu an sadece duyumlarımız ve bugüne kadar elde ettiğimiz Bakan Bey'in açıklamalarından yola çıkarak konuşabiliyoruz.

EYT KAÇ KİŞİYİ İLGİLENDİRECEK?

Bugüne kadar yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, 1999 yılından önce sigorta girişi olup hala emekli olmayan yaklaşık 4.5 milyon insanımız var. Bir kısmının günü dolmuş yaşını bekliyor, bir kısmının günü bile dolmamış. Bir kısmının hala 25 senesi dolmamış. Dolayısıyla şu an 4.5 milyon civarında vatandaşımız o ya da bu sebeple emekli olamamış. Hemen emekli olabilecek kişi sayısı ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar 1.5 milyon civarında insana katkı sunabileceğini söylüyor EYT yasasının. Tabi acaba EYT yasasının içinde başka şartlar çıkar mı gibi birçok sorular var. Vatandaşımız merak ediyor. EYT yasası çıktıktan sonra normal emekli olur gibi herkes emekli olabilecek mi? Şu an için bu da soru işareti. EYT yasası çıktığında acaba fiili çalışmış olunan hizmetleri mi dikkate alacak, yoksa satın almayla sağlanan hizmetleri de dikkate alacak mı?

EMEKLİLİKTE GÖZDEN KAÇAN KONU

Gözden kaçan çok önemli bir husus var. Bütün medyanın üstünde durduğu konu 25 yıl erkekler, 20 yıl kadınlar, 5 bin gün... Aslında bir de kısmi emeklilik var. Kısmi emeklilik de 1999 yılından önce kadınlar önce 3600 gün 50 yaş, erkekler için de 3600 gün 55 yaş olarak uygulanıyordu. Eğer bu yasa iptali olursa o zaman kadınların 50 yaşında 3600 günde, erkeklerin de 55 yaşında 3600 gününde emekli olmalarına fırsat sağlayacak demektir. Bu da birçok vatandaşımızın emekli olmasına fırsat sunmuş olacak."

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik EYT fırsat
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