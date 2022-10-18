SON DAKİKA | "Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Tüm hesaplar değişti! Asgari ücrette heyecan yaratan rakamı bu sözlerle duyurdu

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Milyonlarca çalışan ve iş veren yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret ile ilgili farklı rakamlar konuşulmaya devam ediliyor. Bu doğrultuda yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı ile ilgili tahminler ve kulislerde konuşulan rakamlar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN '8 BİN 690 TL' DİLE GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" demişti. Bütçede en dikkat çeken kalem ise ‘işveren sigorta prim desteği’ olmuştu. 2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlenmişti. Buna göre toplam yüzde 58 artış hedeflenen sigorta prim desteği ile aynı oranda asgari ücret artışı olması halinde yeni asgari ücretin net 8 bin 690 TL olması beklenmeye başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de asgari ücretle ilgili yaptığı "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" açıklaması bu beklentiyi güçlendirmişti.

"ASGARİ ÜCRET 9 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR"

HaberGlobal canlı yayınında gazeteci Şaban Sevinç, asgari ücret ile ilgili kulislerde konuşulan oldukça dikkat çeken bir rakamı gündeme getirdi. Sevinç, başka bir kanalda konuşurken bir ismin Bakan'dan aldığı bilgiye göre asgari ücretin 9 bin 500 liraya kadar çıkabileceğini söylediğini aktardı. Bunun yüzde 40 civarında bir maliyeti olduğunu ve işçi başına işverene 13 - 13 bin 500 liralık bir maliyetin görüldüğünü vurguladı.

Öte yandan Sevinç, Bakan Bilgin'in ortada konuşulan rakamların gerçekçi olmadığını, daha sürecin olduğunu ve taraflarla konuşmadan bu rakamların konuşulmaması gerektiğini söylediğini bir kez daha dile getirdi. Bu nedenle beklemek gerektiğini söyleyen Sevinç, beklentinin şimdiden yükseldiğini belirtti ve bundan sonra 9 bin TL'nin altında belirlenecek bir asgari ücretin hayal kırıklığı yaratabileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET EN SON NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.



