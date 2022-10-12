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SON DAKİKA | EYT yasası çıkarsa 750 bin kişi işsiz kalabilir! Durumları belirsiz: ‘Emekliliği hak ettiniz’ diyerek…

12.10.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayıları milyonları bulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreçte neredeyse sona yaklaşılırken teknik çalışmalar ise tamamlandı. EYT düzenlemesi sonrasında kıdem tazminatı detayının ardından dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. Zorunlu emeklilik kapsamında 750 bin kişinin sözleşmesinin feshedilebileceği öğrenildi.Bu gelişmelerle milyonlarca kişi , “EYT ne zaman çıkacak?”, “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularını araştırmaya başladı. İşte EYT için son dakika haberinin detayları.

SON DAKİKA | EYT yasası çıkarsa 750 bin kişi işsiz kalabilir! Durumları belirsiz: ‘Emekliliği hak ettiniz’ diyerek…

Son dakika EYT haberleri... Aralık ayında Meclis’e gelerek Ocak 2023’te yasalaşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’den kimler yararlanacak” sorusu milyonlarca kişinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Tek tip bir düzenlemenin olacağı ifade edilen EYT için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik” dedi.

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EYT'DEN MAAŞ BAĞLATAN KIDEM TAZMİNATI ALACAK

Bu açıklama ile gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilirken yeni bir gelişme yaşandı. EYT düzenlemesi yasalaştıktan sonra, düzenlemeden yararlanarak maaş bağlatmak isteyenler işyerlerinden ayrılacaklar. İşveren de bu durumdaki kişilerin işten çıkışlarını yapacaklar ve İşçiler de SGK’dan aylık bağlatmak için başvuruda bulunabilecekler. İşverenler işten aylık bağlatmak için ayrılan işçilere işyerlerinde bir yıllık kıdemleri de varsa kıdem tazminatlarını ödemek zorundalar.

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750 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Ancak bu noktada 750 bin çalışanı ilgilendiren kritik bir detay ortaya çıktı. 696 sayılı KHK işçisi olarak adlandırılan taşerondan kamuya geçen işçilerin EYT’nin yasalaşması ile iş sözleşmelerinin feshedilmesi gerekiyor. Yani yasanın çıkması durumunda emekliliği hak ettiği gerekçesi ile 750 bin çalışan işten çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmaları sürerken, 696 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin durumunun ne olacağı, konu ile ilgili çalışmanın yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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EYT’DE MAAŞ HESABI

Öte yandan Ekim ayının ortasında başlayacak bütçe görüşmelerinin en erken Aralık ayında belli olması bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından milyonlarca EYT’li için maaş hesabı da yapılmaya başlanacak. EYT'lilerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı öğrenildi. 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacabilir. 3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak. Dolayısıyla kişiye özel yani herkese farklı aylık tutarları ortaya çıkacak.

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EYT sorununun Meclis’e taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle yasanın Ocak ayında yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 6 milyonu aşkın EYT’linin ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı EYT
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