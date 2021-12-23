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Son Dakika: Fahiş fiyat denetimleri devam ediyor... İstanbul'da market, fırın ve kasaplar denetleniyor

23.12.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika fahiş fiyat haberi... Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bulunan fırın, kasap ve marketlere denetim yaptı. Ekipler tarafından ilçede bulunan marketlerdeki raflardan toplanan ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak incelendi.

Son Dakika: Fahiş fiyat denetimleri devam ediyor... İstanbul'da market, fırın ve kasaplar denetleniyor

Son Dakika Fahiş Fiyat Haberi: Bağcılar’da market ve işletmelerde denetim yapıldı. Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

“VATANDAŞLARDAN RAF VE KASA FİYATLARININ FARKLI OLUĞU YÖNÜNDE ÇOK FAZLA ŞİKAYET GELİYOR”

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, “Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fiyat ve hijyen denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugün market, fırın ve kasaplarda fiyat denetimlerimiz devam ediyor. Gün boyu da devam edecek.

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Fırın denetimimizde gramaja bakıyoruz. Ürünün açıklanana fiyata uygun olup olmadığına dikkat ediyoruz. Marketlerde raf ve kasa fiyatlarını denetliyoruz. İndirimli ürünlerde raf ve kasa fiyat farklarına bakıyoruz. Vatandaşlarımızdan raf ve kasa fiyatlarının farklı oluğu yönünde çok fazla şikayet geliyor. Denetleme sırasında raflarda ürün olmadığı zaman herhangi bir stoklamaya yönelik depoları denetliyoruz” dedi. (DHA)

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