FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika... Faizsiz kredi için adım atıldı! Yüzbinlere müjde, başvuran alıyor: Kritik tarih detayı…

Son dakika... Faizsiz kredi için adım atıldı! Yüzbinlere müjde, başvuran alıyor: Kritik tarih detayı…

19.10.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İlk altı ayı geri ödemesiz faizsiz kredi desteği veriliyor. Faizsiz kredi detayları merak konusu oldu. Bu kapsamda İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı’nı resmen ilan etti. Son başvuru tarihi ise 13 Ocak 2023 olarak açıklandı. Peki, toplam bütçesi 200 milyon TL olan program kapsamında sıfır faizli kredi desteğinden kimler yararlanacak? İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika... Faizsiz kredi için adım atıldı! Yüzbinlere müjde, başvuran alıyor: Kritik tarih detayı…

Son dakika... İşletmelere sağlanan desteklerin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) da İstanbul’da yer alan işletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı’nı ilan etti.

iStock-506860600

İstanbul’daki dijital dönüşüm olgunluk analizi ve yol haritasına sahip işletmelere faizsiz kredi desteği verilecek. Toplam bütçesi 200 milyon lira olan program kapsamında işletmelere; 2 milyon ila 5 milyon lira arasında, ilk 6 ayı geri ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi desteği verilecek.

REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRACAK ADIM

Program ile işletmelerin üretim, yönetim, müşteriye erişim, işgücü vb. hususlarda dijital dönüşüm çalışmaları işletmeye özel olarak hazırlanmış yol haritasına göre gerçekleştirilecek. Dijital ve ileri üretim teknolojileri kullanılarak kapasiteleri artırılacak olan işletmelerin, katma değerli ürünlerle rekabet güçleri yükseltilecek.

iStock-1207839151

13 OCAK SON GÜN

Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı ile işletmelerin dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik yatırım yapmasının sağlanması ve yerli teknoloji geliştiricilerin desteklenmesi de sağlanacak. İşletmeler, söz konusu kredi desteğinden faydalanmak için 13 Ocak 2023’e kadar başvuru yapabilecek. (Yenişafak)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkatBanka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat
Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...Türkiye asgari ücreti konuşuyor! Şimdiden...
'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer''Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'
Anahtar Kelimeler:
faizsiz kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.