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Son dakika...Fed Başkanı 'faiz artırımı' dedi, altın yükseldi

11.01.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir" dedi.

Son dakika...Fed Başkanı 'faiz artırımı' dedi, altın yükseldi

Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde ülkedeki enflasyon oranı ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Powell’ın konuşmasında öne çıkan en önemli konu faizlere ilişkin yaptığı açıklama oldu. Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" dedi.
Powell ABD ekonomisi ve enflasyonla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeye, maksimum istihdamı sağlamaya kararlıyız. Şu anda arz ve talep arasında bir uyumsuzlukla karşı karşıyayız. Tüm uyumsuzlukları talep kanalı ile düzeltmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Uzun süreli büyümeyi desteklemek istiyoruz, bunun için fiyat istikrarına ihtiyacımız var. Yüksek enflasyon bu hedefimiz için bir tehdit. Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir. Büyük olasılıkla hali hazırda çok düşük faiz döneminde olmaya devam ediyoruz. Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeye, maksimum istihdamı sağlamaya kararlıyız.”

“ZAMAN İÇİNDE ENFLASYON GERİLEYECEK, ANCAK NE KADAR HIZLI?”

Ekonominin artık oldukça destekleyici politikaya ihtiyacı yok. İş gücü piyasası inanılmaz şekilde hızlı toparlanıyor. Hedefin üzerindeki enflasyon bize, ABD ekonomisinin destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını söylüyor. Bu yıl normale daha yakın bir politikaya doğru hareket edeceğiz. Arz tarafındaki şartları Fed doğrudan etkileyemez. Biz talebi etkileyebiliriz, arzı etkileyemeyiz. Enflasyona, maksimum istihdam hedefinden biraz daha fazla odaklanmamız gerekli. Bu yıl politikada normalleşmiş politikaya dönmemiz neredeyse kesin. Bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebiliriz. İş gücü talebinin arza oranı benim hatırlayabildiğim en yüksek seviyede. Maksimum istihdam için en büyük tehdit enflasyon oranları. Zaman içinde enflasyon gerileyecek, ancak burada soru bunun ne kadar hızlı olacağı."

POWELL KONUŞTU ALTIN YÜKSELDİ

Powell’ın açıklamaları ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın, 2021’in son günlerindeki yükselişten sonra geçen haftaya 1830 dolar civarında başlamıştı. Hafta ortasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen değerli metal, haftayı yüzde 2’den fazla düşüşle kapatmıştı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, salı günü yeniden yükselişe geçti. Ons altın şu sıralar 1815 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 25 Ocak’taki toplantısına kadar altın fiyatlarının 1790-1830 dolar aralığında seyredeceğini ifade ediyor.


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Fed
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