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Son dakika: Fed faiz kararı açıklanıyor! Gözler kritik saate çevrildi

26.01.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre tüm dünyada gözler Fed faiz kararlarına çevrildi. Piyasayı yakından ilgilendiren Fed faiz kararlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. Fed faizlerle ilgili nasıl bir karar verecek? Fed kararları altın ve doları nasıl etkileyecek? İşte Fed kararlarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Son dakika: Fed faiz kararı açıklanıyor! Gözler kritik saate çevrildi

Son dakika: Piyasa Fed kararlarına kilitlendi. Fed faiz kararlarının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. Fed'in faiz kararlarını açıklamasına saatler kaldı. Fed karları ne zaman açıklanacak? Fed kararlarıyla ilgili son tahminler neler? Son Fed kararlarından ne açıklanmıştı? İşte Fed haberiyle ilgili son detaylar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed kararları bu akşam saat 22.00'de açıklanacak. 2021 yılı Aralık ayı faiz toplantısında 2022 yılında 3 kez faiz artırımına gidileceğini açıklayan FED Başkanı Powell'ın bu akşam 22.00'de, yeni yılın ilk faiz kararını duyurması bekleniyor.

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FED KARARLARIYLA İLGİLİ SON TAHMİNLER NELER?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları daha önce yayımlamıştı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

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Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer almıştı.

Konuyla ilgili CNN Türk'e katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed’i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşamı bunu öğrenmiş olacağız.

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Fed
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