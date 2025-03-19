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SON DAKİKA | Fed faiz kararını açıkladı! Kesin gözüyle bakılıyordu... Belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.03.2025 21:02
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Son dakika haberi: Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed'in faiz kararı belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Fed faiz kararını açıkladı! Kesin gözüyle bakılıyordu... Belli oldu

Son dakika haberi: Küresel piyasalarda gözler Fed'in (ABD Merkez Bankası) alacağı para politikası kararlarına çevrilmişti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyordu. Fed'den kritik faiz kararı geldi.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

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