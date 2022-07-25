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Son Dakika: Finansal İstikrar Komitesi'nin 5. toplantısıyla ilgili açıklama! "Gerekli görülen adımlar..."

25.07.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'nin 5. toplantısına ilişkin bir açıklama yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada "Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Finansal İstikrar Komitesi'nin 5. toplantısıyla ilgili açıklama! "Gerekli görülen adımlar..."

Son dakika haberi: Finansal İstikrar Komitesi'nin 5. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantıya ilişkin detayları açıkladı. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmelerin mercek altına alındığı toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında "Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:

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