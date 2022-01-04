Son dakika! Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati başkanlığında ikinci kez toplandı

2021 yılı enflasyon gelişmelerinin değerlendirileceği toplantı Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başladı. Toplantının gündeminde, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler olduğu öğrenildi.
Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu.
Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek komitenin görevleri arasında.
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.
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