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  4. Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanıyor: Gündem enflasyon

Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanıyor: Gündem enflasyon

04.01.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyat İstikrarı Komitesi, ikinci toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapacak. Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanıyor: Gündem enflasyon

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında bugün yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek.

Toplantıda, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler de masaya yatırılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.

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ARALIK'TA ENFLASYON 19 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Aralık'ta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08 ile Eylül 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu da yüzde 79,89 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas rekor seviyeye ulaşırken, tüketici enflasyonunun ölçümünde kullanılan sepette 415 maddenin 364'ünün fiyatında yükseliş yaşandı.

Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 31,88 olarak kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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