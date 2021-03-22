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Son Dakika: Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yatırım anlaşması yaptı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 14:14 | Son Güncelleme

Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında son dakika yatırım anlaşması yapıldı.

Son Dakika: Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yatırım anlaşması yaptı!

Son dakika haberine göre, Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.

GOLDMAN SACHS'TAN DEV YATIRIM

Türkiye’nin alanında önde gelen finansal teknoloji sağlayıcılarından DgPays, bir yıla yakın süren görüşmeler sonucunda Goldman Sachs ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’den yatırım almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, yatırım turu gerekli mercilerden onayların alınmasının ardından tamamlanacak. Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimive EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye’de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

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DgPays, Türkiye’de fintech şirketleri arasında yenilikçi olarak öne çıkan bir konuma sahip. Şirketin kurucusu ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, kuruluşundan bu yana hızlı bir büyüme gösteren ve fark oluşturan DgPays’in, Goldman Sachs ve EBRD yatırımı ile daha da güçleneceğini belirterek şunları söyledi: “Şirketimiz, sunduğu yenilikçi teknoloji ve çözümlerle kısa sürede fintech alanında önemli uluslararası yatırımcıların dikkatlerini çekmeyi başardı. Dünyanın en önemli finans kuruluşlarının ilgi odağı olmaktan mutluyuz. Bu ortaklığın, stratejimizin bir parçası olan mevcut ürün ve hizmetlerimizi global trendlere paralel olarak uluslararası ölçeğe taşımak ve açık bankacılık gibi alanlarda geliştirdiğimiz yeni ve yüksek teknoloji ürünleri yerel ve küresel seviyede yaymak için de kaldıraç etkisi yapacağını düşünüyoruz. Bizim enerjimiz ve girişimci ruhumuz, ortaklarımızın network ve tecrübesiyle birleşince çok yakında başarılarla anılan bir platform olacağız. Bu bağlamda ülkemize doğrudan yabancı yatırım getirmekten de memnuniyet duyuyoruz”.

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi adına konuşan Max Klimov, “Teknoloji adaptasyonu, yüksek genç nüfusu, finans ve teknoloji alanlarındaki kaliteli insan kaynağı ile Türkiye fintech alanında büyüyeceğine inandığımız bir pazar. En yenilikçi teknolojiler gerek ödeme sistemleri gerekse bireysel bankacılık alanlarında uzun zamandır tüketicilerin hizmetine sunulmakta. Biz, DgPays’in teknoloji altyapısı ve alanındaki tecrübesi ile sektörün ve paydaşlarının büyümesinde ve gelişmesinde kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

EBRD’nin Risk Sermayesi Yatırım Programı adına konuşan Maria Barsuk, “DgPays’in bu kadar kısa süre içerisinde büyük ölçekli bir ödeme sistemi şirketi haline gelmesi ve pazardaki önemli oyuncular ile stratejik ortaklıklara gitmesinden çok etkilendik. EBRD olarak yatırım yaptığımız ülkelerdeki dijital dönüşümü ve yenilikçi tüketici çözümlerini destekleyerek söz konusu ülkelerin ekonomik gelişimine de katkı sağladığımıza inanıyoruz. Hissedar olarak EBRD, Serkan Ömerbeyoğlu’nu ve ekibini, Türkiye’nin Fintech dünyasının lider markası olmak için ilerledikleri yolda destekliyor olacak” açıklamasında bulundu.

GENİŞ EKOSİSTEMİ, YENİLİKÇİ HİZMET VE ÜRÜNLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Verilen bilgiye göre, ödeme Sistemleri alanında faaliyet gösteren DgPays, Serkan Ömerbeyoğlu tarafından 2017 yılında kuruldu. DgPays, halen başta bankalar, e-para şirketleri, mobil ağ operatörleri, sigorta şirketleri ve lojistik şirketleri olmak üzere 24 kurum; 55 milyon debit/ön ödemeli kart, 23 bin ATM ile 300 bine yakın işyerinde kullanılan Android POS ve Soft POS’tan oluşan bir çözüm ve hizmet ekosistemine sahip. DgPays, 2020 yılının Ağustos ayında da Doğuş Grubu’na ait Türkiye’nin en büyük sadakat programlarından ZUBİZU ile ortaklık yaptı.

Türkiye’nin hemen hemen bütün bankalarına hizmet veren DgPays, ATM, Pos, Ön Ödemeli Kart, Debit kart yönetim yazılım ve hizmetleri gibi geleneksel ödeme teknolojilerinin yanı sıra, dijital platformlar, elektronik cüzdan, ödeme geçiti altyapıları, mobil ödeme teknolojileri, NFC, QR, yeni nesil POS ve ödeme kabul eden teknolojiler ile ödeme sistemi ihtiyaçlarını uçtan uca karşılıyor. Şirket,firmalara sunduğu yazılım çözümlerinin yanı sıra, bu çözümlerin kullanıldığı platformların işletimini de yapıyor. Finans teknolojileri alanında deneyimli girişimci olan ve DgPays’i kurmadan önce ödeme sistemlerinde faaliyet gösteren Provus Bilişim Hizmetleri’nde ortak olarak görev yapan DgPays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, Türkiye’nin en büyük ön ödemeli kart programı olan İninal’ın da fikir babası ve kurucu ortaklarından birisidir. Ömerbeyoğlu, Provus’un MasterCard’a satış sürecinde de yer almış ve bir süre de üst düzey yönetici olarak MasterCard bünyesinde çalışmıştı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
reis varken bizde göturek malı demiştir.
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